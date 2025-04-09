Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

VK поможет разработчикам устранять сбои в работе веб-сайтов

Функционал бесплатного сервиса Tracer, который собирает и анализирует ошибки в мобильных приложениях, теперь доступен и для веб-разработки. Об этом CNews сообщили представители VK.

Технические специалисты могут отслеживать ошибки, зависания и сбои в работе ИТ-сервисов в режиме реального времени. При возникновении проблем сервис предоставляет детальный отчет с указанием конкретных зависимостей, разделов и модулей, а ИИ-модель анализирует данные и определяет возможные причины ошибки. Разработчики экономят время на поиск ошибок, которые невозможно выявить на этапе тестирования, и получают готовые рекомендации по устранению сбоя.

Сервис Tracer от VK используют продукты холдинга — ОК, RuStore, «Дзен», «ВКонтакте», Mail, а также разработчики российских компанийWildberries, 2ГИС, Superjob, Okko, СБП и др.

«Значительная часть людей продолжает пользоваться интернетом на компьютере или ноутбуке, поэтому для разработчиков веб-платформа остается одной из ключевых. С запуском Tracer для веб-сайтов мы покрываем большую часть потребностей коллег-разработчиков — теперь мониторинг мобильной и браузерной версий одного и того же продукта может выполняться в едином сервисе», — сказал Кирилл Попов, руководитель проекта Tracer.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance

Хакеры больше года перехватывали и читали письма сотни банковских регуляторов США

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153