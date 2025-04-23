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Добровольский Никита
|23.04.2025
|Сервис VK по сбору и анализу ошибок стал доступен для ОС «Аврора» 1
Добровольский Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 309 1
|Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 438 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 1
|VK - Mail.ru Group 3479 1
|Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 215 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 738 1
|VK RuStore - Рустор 380 1
|VK - Яндекс.Дзен 200 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1825 1
|Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 853 1
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