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Добровольский Никита



23.04.2025 Сервис VK по сбору и анализу ошибок стал доступен для ОС «Аврора» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Добровольский Никита и организации, системы, технологии, персоны:

2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 309 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 438 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 1
VK - Mail.ru Group 3479 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
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