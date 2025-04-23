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Сервис VK по сбору и анализу ошибок стал доступен для ОС «Аврора»

С помощью бесплатного инструмента Tracer разработчики приложений на ОС «Аврора» смогут отслеживать ошибки в режиме реального времени и оперативно устранять неисправности. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK и компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) интегрировали библиотеки Tracer с системными сервисами операционной системы «Аврора», сохранив стандарты безопасности каждого приложения. Инструмент Tracer предназначен для мониторинга стабильной работы мобильных приложений и веб-сайтов. При возникновении проблем сервис предоставляет детальный отчет с указанием конкретных зависимостей, разделов и модулей, а ИИ-модель анализирует данные и определяет возможные причины сбоя. Разработчики экономят время на поиск ошибок, которые невозможно выявить на этапе тестирования, и получают готовые рекомендации по устранению неисправности.

Сервис Tracer активно используют продукты VK, такие как ОК, RuStore, «Дзен», «ВКонтакте», Mail, а также разработчики крупных российских компаний — Wildberries, 2ГИС, Supejob, Okko и др.

«Проектов на ОС «Аврора» все больше, экосистема активно развивается. Отечественное решение Tracer расширяет инструментарий разработчика для ОС Аврора, предлагая больше возможностей для качественного обеспечения жизненного цикла ПО. Благодарим команду Tracer за плодотворную совместную работу. Надеемся, что разработчики оценят новый сервис», — отметил Никита Добровольский, руководитель группы проектов «Открытой мобильной платформы».

«Приятно видеть, как сообщество российских разработчиков вместе справляется с вызовами ИТ-отрасли. При запуске Tracer мы понимали, что коллеги из других компаний практически не имеют вариантов для выявления и быстрого исправления сбоев, поэтому нашей мотивацией было снабдить коллег хорошим работающим инструментом как можно быстрее. Tracer продолжит развиваться и в 2025 г. мы представим еще несколько важных обновлений», — сказал Кирилл Попов, руководитель проекта Tracer.

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