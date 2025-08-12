Разделы

APT31 Judgment Panda Zirconium Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Positive Technologies представила августовский дайджест трендовых уязвимостей 1
10.02.2025 Sophos: пять лет мы воюем с китайскими хакерами 1
12.08.2024 Российские госструктуры под атакой китайских хакеров 4
08.08.2024 Злоумышленники атакуют российские госучреждения через «Живой Журнал» 1
02.08.2023 «Лаборатория Касперского» выявила серию целевых кибератак на промышленные предприятия с применением более 15 вредоносных имплантов для кражи данных 3
02.03.2023 Positive Technologies: в 2022 году продажа доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросла на 40% 1
28.02.2023 Positive Technologies: продажи доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросли на 40% в 2022 году 1
16.01.2023 Больше половины атак в 2022 г. было совершено квалифицированными злоумышленниками 1
04.08.2022 Группировка APT31 атакует российские ТЭК и СМИ 1

Публикаций - 9, упоминаний - 14

APT31 и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1366 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5105 3
Dropbox 504 3
Space Pirates - Хакерская группировка 8 3
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 11 2
Eastwind - Восточный Ветер 74 2
Conti - Хакерская группировка 39 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1532 1
Cisco Systems 5176 1
Yandex - Яндекс 7990 1
Check Point Software Technologies 775 1
GitHub 913 1
Fortinet 397 1
D-Link - Д-Линк Трейд 373 1
Sophos - SophosLabs 419 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 141 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Netgear 239 1
SonicWall 56 1
TaskMasters - Хакерская группировка 5 1
Cloud Atlas - Клауд Атлас 17 1
Thoma Bravo - Proofpoint 38 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6159 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13244 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 6
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 845 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6606 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1617 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3064 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16488 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22229 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11768 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3065 3
Hacktivism - Хактивизм 242 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3192 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3338 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1462 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 261 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8308 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11006 2
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 124 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1648 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8191 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 445 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 711 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1023 2
Implant - Имплант 96 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1183 2
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 181 2
Кибербезопасность - DLL Hijacking - DLL Side-Loading - Reflective DLL Loading - боковая загрузка DLL - DLL-подмена - Уязвимости захвата DLL 26 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9838 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1195 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2413 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2298 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1358 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14744 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2169 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32688 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4871 4
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 151 4
Positive Technologies - PT Sandbox 88 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 394 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1749 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 222 2
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 27 2
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 22 2
Oracle Java - язык программирования 3267 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 449 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 111 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 123 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 139 1
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 48 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 852 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Quora - сайт вопросов и ответов 17 1
Kaspersky GReAT 53 1
Acronis vmProtect 14 1
Microsoft Windows 16065 1
Новиков Алексей 63 3
Даренский Дмитрий 18 2
Мельникова Анастасия 428 1
Круглов Кирилл 10 1
Колосков Даниил 2 1
Кучерин Георгий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52868 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 2
Норвегия - Королевство 1817 1
Финляндия - Финляндская Республика 3633 1
Индия - Bharat 5594 1
Европа Восточная 3112 1
Германия - Федеративная Республика 12834 1
Франция - Французская Республика 7931 1
Монголия 359 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 305 1
Китай - Сычуань - Чэнду 39 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1001 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6629 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1299 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1014 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 524 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8077 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 21 1
Английский язык 6804 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7177 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 1
Энергетика - Energy - Energetically 5352 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8358 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2005 1
BleepingComputer - Издание 385 1
Juniper Research 539 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3387 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 914 1
