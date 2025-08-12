Получите все материалы CNews по ключевому слову
APT31 Judgment Panda Zirconium Хакерская группировка
УПОМИНАНИЯ
APT31 и организации, системы, технологии, персоны:
|Новиков Алексей 63 3
|Даренский Дмитрий 18 2
|Мельникова Анастасия 428 1
|Круглов Кирилл 10 1
|Колосков Даниил 2 1
|Кучерин Георгий 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377443, в очереди разбора - 744490.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.