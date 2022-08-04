Группировка APT31 атакует российские ТЭК и СМИ

В апреле 2022 г. специалисты PT Expert Security Center компании Positive Technologies в ходе ежедневного мониторинга угроз выявили атаку на ряд российских организаций (СМИ и энергетические компании) с использованием вредоносного документа.

Анализ вредоносного ПО, использованного злоумышленниками, показал, что за этими атаками стоит группировка APT31. В обеих кампаниях зафиксированы идентичные фрагменты кода, получающего информацию о сетевых адаптерах и собирающего данные о зараженной системе, заглушки в документах имели явное сходство, а для управления вредоносным ПО применялись облачные серверы.

«Исследование инструментов показало использование атакующими сервиса «Яндекс.диск» в качестве контрольного сервера. APT31 задействовала популярный облачный сервис в том числе для того, чтобы трафик был похож на легитимный. Ранее эта группировка аналогичным образом использовала облачный сервис Dropbox. Подобную технику обхода сетевых средств защиты с помощью легитимного сервиса применяла также группировка TaskMasters в своем ВПО Webdav-O», — сказал эксперт Positive Technologies Даниил Колосков.

Экземпляры изученного ВПО датируются периодом с ноября 2021 г. по июнь 2022 г. Все они содержат легитимные файлы, основная задача которых — передача управления вредоносной библиотеке с помощью, например, техники DLL Side-Loading и формирование инициализирующего пакета, который отправляется на контрольный сервер. Значительная часть выявленных легитимных исполняемых файлов является каким-либо компонентом «Яндекс.браузера» и подписана действительной цифровой подписью.

В ходе анализа было выявлено две новых разновидности вредоносного ПО, которые назвали YaRAT (так как использует «Яндекс.диск» в качестве контрольного сервера плюс обладает функциональностью RAT) и Stealer0x3401 (по константе, используемой при обфускации ключа шифрования). В случае YaRAT в качестве легитимного файла, уязвимого для DLL Side-Loading, использовался инсталлятор «Яндекс.браузера», подписанный действительной цифровой подписью «Яндекса» (либо его portable-версия). Во вредоносном ПО Stealer0x3401 применялся легитимный бинарный файл dot1xtray.exe, подгружающий вредоносную библиотеку msvcr110.dll.

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«В 2021 г. деятельность APT31 была отмечена нами в Монголии, России, США и других странах, — отметил Колосков — Атаки, обнаруженные нами в этом году, имеют схожие техники заражения и закрепления, многочисленные пересечения в рамках кода, а также схожие артефакты используемых средств компиляции. Все это позволяет сделать вывод, что исследованная нами группировка по-прежнему функционирует и может продолжить атаки на организации в России».

По словам Даниила Колоскова, вредоносное ПО, использующее в качестве контрольного сервера «Яндекс.диск», крайне сложно детектировать по сетевому взаимодействию: «Фактически это обычный легитимный трафик между клиентом и сервисом. Эти зловреды можно обнаружить лишь в динамике при помощи средств мониторинга, в том числе и антивирусными технологиями. Поэтому важно работать превентивно — рассказывать сотрудникам о мерах цифровой гигиены и об используемых злоумышленниками фишинговых техниках. Кроме того, в компании желательно иметь отдельный адрес, куда сотрудники смогут присылать образцы полученных подозрительных писем и сообщать о них специалистам по ИБ. Конечно же, нужно использовать и антивирусные продукты, песочницы (например, PT Sandbox) и системы класса EDR/XDR для обнаружения угроз и реагирования на них», — отметил эксперт.