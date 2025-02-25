Space Pirates Хакерская группировка
Space Pirates и организации, системы, технологии, персоны:
|Новиков Алексей 61 3
|Кувшинов Денис 18 2
|Даренский Дмитрий 15 2
|Легезо Денис 40 1
|Зайцев Михаил 269 1
|Самаль Виталий 1 1
|Слезкинцев Валерий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145478 7
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 2
|Сербия - Республика 338 2
|Азия - Азиатский регион 5558 1
|Грузия 1245 1
|Монголия 351 1
|Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 290 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 1
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