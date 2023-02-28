Positive Technologies: продажи доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросли на 40% в 2022 году

Аналитики информационной безопасности Positive Technologies провели исследование киберугроз 2022 г., актуальных для промышленных организаций.

На протяжении последних четырех лет этот сектор входит в тройку самых атакуемых отраслей: каждая десятая успешная атака на организации приходилась на промышленные предприятия. Число доступов к инфраструктуре организаций из этой сферы, выставленных в 2022 г. на продажу в дарквебе, выросло с 86 до 122 — более чем на 40%.

Доступы составляют 75% всех объявлений, относящихся к промышленности, а их стоимость обычно колеблется от $500 до $5 тыс.

Индустриальный сектор привлекает легким заработком даже малоквалифицированных киберпреступников: они получают первоначальный доступ, а затем продают его более компетентным злоумышленникам для дальнейшего развития атаки.

Всего за 2022 г. в промышленных компаниях было зафиксировано 223 инцидента, вызванных атаками злоумышленников, что на 7% больше, чем в 2021 г. Больше всего инцидентов (75) пришлось на II квартал 2022 г. Почти все атаки (97%) на организации этого сектора были целевыми.

Активнее всего промышленность атаковали группировки вымогателей (в первую очередь такие, как LockBit, BlackCat, Cl0p и Conti), хактивисты, а также APT-группировки, самыми деятельными среди которых оказались Space Pirates, APT31 и ChamelGang. Атаки хактивистов были нацелены прежде всего на нарушение основной деятельности, создание помех в предоставлении услуг и кражу конфиденциальной информации. Для этого они проводили массированные DDoS-атаки, взламывали сайты и похищали деловую переписку компаний.

Основная часть успешных атак (87%) в промышленности была направлена на компьютеры, серверы и сетевое оборудование. В 44% случаев злоумышленники проводили атаки на персонал промышленных компаний с помощью вредоносных рассылок по электронной почте (94%) и фишинговых сайтов (10%). 12% атак были направлены на сайты организаций этого сектора.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

В большинстве атак (70%) на промышленные предприятия злоумышленники применяли вредоносное ПО, почти в половине (44%) — методы социальной инженерии, а еще в 43% случаев эксплуатировали уязвимости ПО. Наиболее распространенным типом вредоносов стали шифровальщики: их использовали в двух из трех атак с ВПО. Далее следуют ВПО для удаленного управления (23% атак) и программы для шпионажа (15% случаев). Трендом 2022 г. оказалось применение в атаках на промышленный сектор вайперов (ПО, которое удаляет данные на устройстве). Это могло привести к нарушениям технологических процессов и выходу оборудования из строя.

«Вопрос обеспечения кибербезопасности промышленных предприятий сегодня стоит особенно остро. Число инцидентов остается высоким, злоумышленники реализуют все больше недопустимых событий, которые влияют не только на конкретную организацию, но и на всю отрасль или даже на целый ряд отраслей. В 2023 г. киберпреступники будут атаковать промышленность не только ради финансовой выгоды, но и с целью остановки важнейших технологических процессов и организации аварий. В этой связи мы прогнозируем новые кампании кибершпионажа в отношении промпредприятий и ТЭК, а также более широкое применение вайперов», — отметил Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center).

Не обошла стороной промышленность и общая тенденция переключения злоумышленников на хищение конфиденциальной информации: 56% всех успешных атак в этой сфере привели к утечкам, которые в первую очередь затронули сведения, содержащие коммерческую тайну и персональные данные.

«Чтобы промышленные организации смогли выстроить систему комплексной защиты и оградить себя и своих клиентов от серьезного ущерба в результате атак злоумышленников, им нужно прежде всего изучить собственные информационные активы, определить слабые места и потенциальные недопустимые для бизнеса события. Возможность возникновения таких событий, а также сценарии их реализации необходимо проверять на регулярной основе: проводить тесты на проникновение или изучать возможности атакующих с помощью цифровых двойников на экспериментальных полигонах, — сказал Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies. — Результативная кибербезопасность — это комплексный подход и технические решения, которые позволяют обеспечивать сквозную защиту всей ИТ-инфраструктуры предприятий, ее корпоративных и технологических сегментов с учетом специфики производственной деятельности и бизнес-процессов».

В погоне за трендом на супераппы Цифровизация

Предотвратить кибератаки, которые могут привести к реализации недопустимых событий на промышленном предприятии, возможно только при комплексном подходе, отмечают в Positive Technologies. В первую очередь, надо определиться, что и от чего необходимо защитить, какие события являются недопустимыми и какая стратегия гарантированно обезопасит от их реализации. И только после этого выбирать техническое решение. Консалтинговые услуги помогут предприятию понять свои недопустимые события и стратегию защиты. Выявить злоумышленника до того, как он реализовал недопустимое событие, обнаружить вредоносное ПО и опасные действия пользователей или своевременно найти и закрыть уязвимость в системах управления производством можно, используя платформу промышленной кибербезопасности PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS). В ее основе находятся продукты MaxPatrol SIEM, PT Sandbox, PT XDR, которые позволяют решать задачи безопасности в технологических и корпоративных сегментах ИТ-инфраструктуры промышленных предприятий.