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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179399
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Quora сайт вопросов и ответов


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Cobalt Strike возвращается: злоумышленники атакуют российские организации, размещая вредоносный код на GitHub и в соцсетях 1
12.08.2024 Российские госструктуры под атакой китайских хакеров 1
26.07.2024 Хакеры выложили в Сеть документы крупнейшего ИТ-подрядчика Министерства обороны США 1
18.03.2024 Криворукие программисты сломали интернет. Сайты стали безбожно тормозить даже на мощных устройствах 1
22.11.2023 «Переворот» в главной ИИ-компании мира с треском провалился. Уволенный гендиректор вернулся, зачинщики бунта лишены должностей 1
02.12.2021 «Яндекс» добавил в поиск переводы англоязычных веб-страниц 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 1
31.07.2019 Как бесплатно проверить ПО телефонов, электроники и бытовой техники 1
18.06.2019 Как обезопасить интернет вещей 1
31.05.2019 Сергей Шерстобитов -

Коммерческие SOC задают новые ориентиры информационной безопасности

 1
20.05.2019 «Яндекс» по ошибке удалил виртуальные машины клиентов в своем облаке 1
20.05.2019 Взломан знаменитый сайт для программистов Stack Overflow 1
09.08.2011 Netflix, Foursquare и многие другие сервисы оказались оффлайн из-за сбоя у Amazon 1
30.05.2011 Стартап веб-аналитики Mixpanel привлек $1,25 млн инвестиций 1
22.04.2011 Падение облачного сервиса от Amazon вызвало сбои в работе тысяч веб-сайтов 1
22.04.2011 Сбой в дата-центрах Amazon вывел оффлайн ряд крупных сайтов 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Quora и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3075 8
X Corp - Twitter 2891 6
GitHub 902 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 827 4
PayPal 657 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1523 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5095 3
Microsoft Corporation 24973 3
Google LLC 12033 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 2
Yandex - Яндекс 7942 2
Dyn - DNS-провайдер 18 2
Cloudflare 120 2
Meta Platforms - Facebook 4484 2
Akamai Technologies - Limelight Networks 156 2
Fastly 11 2
Shopify 25 2
Apple Inc 12346 2
Stripe 29 2
Commvault 176 1
Canonical 209 1
Ponemon Institute 86 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 21 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 1
SonicWall 53 1
Bebo - социальная сеть 81 1
Sony 6583 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 1
Zynga Game Network 132 1
Newegg 20 1
Engine Yard 4 1
OpenAI 285 1
Nvidia Corp 3613 1
Xiaomi 1852 1
Patreon 14 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 249 1
Qualcomm Technologies 1863 1
Salesforce 437 1
Wix.com 15 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 496 4
Airbnb 96 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 260 2
Vimeo - Видеохостинг 69 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 2
Unsplash 1121 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1281 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
X5 Group - Перекрёсток 587 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 468 1
UPS 207 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 88 1
Delta Air Lines - авиакомпания 89 1
Sequoia Capital 114 1
Lockheed Martin 760 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1827 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1574 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29840 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69676 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31004 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3317 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22172 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6571 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11571 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17510 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16614 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5993 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13197 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7186 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4906 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2581 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 388 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16461 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14181 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7910 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10743 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 961 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3181 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1082 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54287 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2184 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13074 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2827 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21373 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3019 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6530 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3057 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10971 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8167 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13093 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11715 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 820 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5127 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 156 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9030 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 417 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1896 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 3
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 147 3
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4849 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 219 2
SEQ - IoT Inspector 10 2
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 2
Salesforce Heroku 23 2
Google Android 14401 1
Linux OS 10395 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 555 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 542 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 25 1
Google Data Studio 7 1
Shodan.io - Поисковая система 6 1
Sony Playstation Network - PSN 200 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 804 1
Valve Software - Valve Steam 10 1
ByteDance - TikTok 292 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 48 1
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 28 1
Spring.me - Formspring - Социальная сеть 7 1
Amazon CloudFront - Amazon CND - Amazon Content Delivery Network 8 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 435 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 215 1
Age of Kings 2 1
Apple iCloud Backup 4 1
Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 14 1
OpenAI ChatGPT 438 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 283 1
Apple MacBook Pro 531 1
Google Sites - Google Сайты 53 1
Acronis vmProtect 14 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1745 1
Oracle Java - язык программирования 3263 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 222 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile Spark - серия смартфонов 28 1
Мельникова Анастасия 424 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 1
Кузнецов Иван 13 1
Valasek Chris - Крис Валасек 10 1
Miller Charles - Миллер Чарли 21 1
Barnaby Jack - Барнаби Джек 4 1
Шерстобитов Сергей 56 1
Levchin Max - Левчин Макс 13 1
Дюбарев Максим 1 1
Загребин Максим 8 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 376 1
Altman Sam - Альтман Сэм 38 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 209 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 9 1
Birch Michael - Бирч Майкл 5 1
Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
Taylor Bret - Тейлор Брет 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 151442 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52813 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44654 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13447 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17685 2
Финляндия - Финляндская Республика 3633 2
Франция - Французская Республика 7926 2
Япония 13406 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7849 1
Испания - Королевство 3743 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1153 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 581 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 847 1
Португалия - Португальская Республика 933 1
Австралия - Мельбурн 112 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 257 1
Азия - Азиатский регион 5650 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 1
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
Австрия - Австрийская Республика 1322 1
Индия - Bharat 5588 1
Европа 24461 1
Новая Зеландия 723 1
Земля - планета Солнечной системы 10510 1
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 1
США Западное побережье - Западное взморье 40 1
Германия - Федеративная Республика 12828 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16915 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19594 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53373 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6594 3
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5656 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2613 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5315 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14441 2
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3723 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2695 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5723 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30732 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5087 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3576 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5428 1
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Bloomberg 1339 3
Mashable 370 2
NYT - The New York Times 1068 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 657 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 2
FT - Financial Times 1240 2
The Guardian - Британская газета 374 2
Wikipedia - Википедия 542 2
KrebsOnSecurity 17 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1232 1
The Next Web 84 1
Times 630 1
The Verge - Издание 581 1
TechSpot 146 1
Tom’s Hardware 462 1
BleepingComputer - Издание 382 1
IDC - International Data Corporation 4926 2
Gartner - Гартнер 3583 2
Altman Vilandrie & Company 2 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3375 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Black Hat - Конференция 116 1
McAfee FOCUS 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2521 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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