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«Яндекс» добавил в поиск переводы англоязычных веб-страниц

«Яндекс» обогатил поиск — теперь пользователи могут черпать сведения из английской «Википедии», Quora.com, IMDB и других зарубежных источников, даже не зная языка. Для этого «Яндекс» добавил в результаты поиска ответы с англоязычных сайтов, переведенные на русский.

Сейчас в поиске «Яндекса» доступна почти вся английская «Википедия», популярные англоязычные сайты про науку, кино, игры и знаменитостей. Эти ресурсы содержат огромное количество полезной и интересной информации. Например, в английской «Википедии» собрано 6,5 млн статей на разные темы (для сравнения, в русской только 1,7 млн). А на популярном зарубежном сайте Quora.com, где люди обмениваются опытом и знаниями, можно найти ответы на 15 млн вопросов. И теперь вся эта информация доступна пользователям «Яндекса», причем на русском языке.

«Мы стараемся найти наилучший ответ — неважно, на каком он языке. Машинный перевод достиг того уровня, что позволяет искать сведения в любых источниках и переводить их на русский язык. Мы начали с англоязычных сайтов, потому что на них приходится 63% всей информации в интернете, но это только первый шаг к тому, чтобы стереть языковые границы в поиске», — сказал Максим Загребин, руководитель поиска «Яндекса».

Рядом с ответом, переведенным с английского языка на русский, будет ссылка на источник. Так что желающие смогут прочитать ответ и на английском языке.

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