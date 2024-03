Криворукие программисты сломали интернет. Сайты стали безбожно тормозить даже на мощных устройствах

Разработчики перестали оптимизировать веб-сайты. Современные их версии стали настолько «тяжелыми», что неспособны быстро работать даже на устройствах, на которых без тормозов идут современные «прожорливые» игры. Проблема характерна как для Рунета, так и для всей Сети в целом.

Веб-разработчики обленились

Эксперты обратили внимание на новую тенденцию развития интернета в целом и сайтов в частности. Многие современные веб-ресурсы и сервисы стали работать намного медленнее даже на современных устройствах, что может указывать на их очень слабую оптимизацию.

Как пишет TechSpot, это большая проблема для владельцев не самых производительных смартфонов, коих большинство на рынке – далеко не все готовы тратить под сотню тысяч рублей на топовый мобильник. Некоторые из популярных веб-сервисов могут и вовсе не загружаться на ряде мобильных устройств – они настолько «тяжелые», что гаджеты их попросту не «тянут».

В ситуации разбираются, в частности, аналитики портала Danluu. Они проверили работоспособность всемирно известных веб-сервисов, включая конструктор сайтов Wix, на различных устройствах, в том числе топовые ноутбуки Apple на процессоре М3 Max и дешевый смартфон Tecno Spark 8C, который на момент выхода материала в российской рознице стоил около 6000 руб. в комплектации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Этот телефон, несмотря на свою бюджетность, может запускать игру PUBG Mobile на средних настройках графики, но при этом многие сайты на нем больше не запускаются из-за своей слабой оптимизации. PUBG Mobile требуется не меньше 2 ГБ оперативной памяти и не меньше 4 ГБ свободного дискового пространства.

Все очень плохо

Как пишет Tom’s Hardware, Tecno Spark 8C способен выдавать 40 кадров в секунду в PUBG Mobile, но при загрузке, например, упомянутого Wix, отрисовка падает до 1 кадра в секунду. Журналист редакции CNews столкнулся с похожей проблемой на Xiaomi Mi Max 3 – смартфоне образца 2018 г. Одна из крупнейших российских соцсетей загружается на нем крайне медленно, тогда как на более современных моделях смартфонов Xiaomi она работает немного быстрее – сравнительные тесты проводились на Redmi Note 12, Redmi Note 12S и Redmi Note 13.

Что касается исследования Danluu. То оно показало, как много данных льется на устройства пользователей при загрузке всего-навсего одной страницы. Wix в аутсайдерах – каждое обновление или каждый переход по ссылке заставляет гаджет загружать 21 МБ контента, что особенно неприятно при подключении через мобильный интернет с лимитированным объемом трафика. Пять загрузок страниц на Wix – это 100 МБ, 49 обновлений – и с 1 ГБ мобильного трафика можно попрощаться. Даже ПК Apple на M3 Max довольно медленно загружал страницы Wix.

Для игр этот смартфон подходит, а для современного интернета - уже нет. Проблема точно в устройстве?

Популярные веб-сайты Patreon (для спонсирования блогеров) и аналог заблокированной в России соцсети X (ранее Twitter) загружают по 13 МБ данных для одной страницы. Это может привести к медленной загрузке, которая в некоторых случаях, в зависимости от аппаратных возможностей устройства и ширины канала доступа в Сеть, может достигать 33 секунд. В некоторых случаях страницы и вовсе не загружаются.

Трафик в жертву социальным сетям

Как показало исследование Danluu, хуже всего дела обстоят с оптимизацией социальных сетей. В числе аутсайдеров рейтинга оказался проект Quora – основанный в 2009 г. и предназначенный для обмена знаниями. Представляет собой веб-сайт с вопросами и ответами пользователей из разных стран мира.

Можно предположить, что за 15 лет разработчики Quora уже устали постоянно оптимизировать сервис, но дело в том, что подобная проблема касается и более современных веб-проектов. Сервис Discourse (интернет-форум с открытым исходным кодом), созданный в 2013 г., недалеко ушел в этом плане от Quora. Даже владельцы очень популярных проектов, которые существуют десятилетиями, отложили вопрос оптимизации на третий и последующий планы – исследователи Danluu остались недовольны скоростью работы сервиса Squarespace родом из 2004 г., являющегося конструктором сайтов.

Результаты исследования

Упомянутый смартфон Tecno Spark 8C, прекрасно справляющийся с PUBG Mobile, почти отказывается загружать Quora. С учетом направленности этого веб-сервиса нет абсолютно никаких причин, почему он должен работать медленнее, чем полноценная видеоигра с трехмерной графикой и открытым миром, считают эксперты Danluu.

Проблема не только в сайтах?

Опрошенные Danluu специалисты предполагают, что в некоторых случаях медленная загрузка и работа сайтов на тех или иных устройствах может иметь «железные» корни, то есть всему виной могут быть аппаратные спецификации гаджета. Впрочем, они просто могут выгораживать собственные сервисы, потому что, например, основатель и бывший гендиректор Discourse Джефф Этвуд (Jeff Atwood) свалил все на Qualcomm – производителя мобильных процессоров.

Этвуд очень жестко прошелся по Qualcomm, и выражениях он явно не стеснялся. По его словам, Qualcomm плохо выполняет свою работу (terrible at their jobs), потому что ее процессоры, по его личному мнению, на 15-26% отстают по производительности от чипов Apple. «У меня нет сочувствия к Qualcomm, – сказал Этвуд. – К черту Qualcomm, они ужасно справляются со своей работой. Я надеюсь, что они обанкротятся, а земля, на которой существовала их компания, будет засыпана солью, и там больше никогда ничего не вырастет». (I have zero empathy for Qualcomm. Fuck Qualcomm, they're terrible at their jobs. I hope they go out of business and the ground their company existed on is plowed with salt so nothing can ever grow there again).

Но важно отметить, что Discourse, как и Quora, тоже не самым лучшим образом показал себя на смартфоне Tecno Spark 8C, хотя в нем нет процессора Qualcomm. В этом мобильнике установлен относительно современный Unisoc Tiger T606 – восьмиядерный чип, анонсированный в сентябре 2021 г., выпускающийся по 12-нанометровому техпроцессу и выдающий почти 243 тыс. баллов в AnTuTu за счет двух ядер Cortex-A75 на 1,6 ГГц и шести ядер Cortex-A55 с такой же тактовой частотой.