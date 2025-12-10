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Cloudflare DNS Security Cloudflare Global Network

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.12.2025 Bi.Zone запустила бесплатный публичный DNS-сервис на основе Bi.Zone Secure DNS 1
26.11.2025 Вышла из строя половина интернета. Причиной была мелкая программная ошибка в Cloudflare 1
15.11.2024 Вячеслав Новоселов, SkyDNS: DNS как иммунная система: защищает от угроз еще до того, как проблема становится видимой 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Cloudflare DNS Security и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Cloudflare 172 2
OpenAI 542 2
Google LLC 12690 2
Sable Networks 4 1
Ростелеком 10948 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Intel Corporation 12811 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
Zscaler 23 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
SkyDNS - СкайДНС 46 1
Imperva 41 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
Fastly 17 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 2
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 22 2
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 549 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
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Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 1
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Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 1
Google VirusTotal 108 1
Fortinet - FortiWeb Web Application Firewall 25 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
Google Public DNS - Google Cloud DNS 12 1
Cisco Umbrella 13 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 27 1
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 11 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space 22 1
Новоселов Вячеслав 2 1
Царев Дмитрий 52 1
Пешков Дмитрий 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 93 1
Wikipedia - Википедия 650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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