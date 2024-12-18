Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

DoH DNS-over-HTTPS DNS поверх HTTPS Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS



18.12.2024 Провайдеров обяжут сообщать в Роскомнадзор, кто посещает заблокированные сайты 1
11.12.2024 «Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных угроз . 1
15.11.2024 Вячеслав Новоселов, SkyDNS: DNS как иммунная система: защищает от угроз еще до того, как проблема становится видимой 1
14.11.2024 Bi.Zone обновила сервис Secure DNS 2
13.08.2024 Эксперты по ИБ: Интерес к сервисам обхода блокировок за последние полгода вырос на 200%. Это может быть опасно утечками данных. 1
20.06.2024 «Гарда» увеличила производительность системы NDR в восемь раз 1
14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 1
15.12.2020 Microsoft добавит в Windows 10 важную и востребованную функцию, которая должна была там быть всегда 1
10.12.2020 Microsoft без спроса начала обновлять Windows 10 1
22.09.2020 Максут Шадаев прокомментировал законопроект о запрете некоторых видов шифрования 2
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты 1
15.01.2020 Власти ищут способ победить интернет-протоколы, которым не страшны блокировки Роскомнадзора 1
21.10.2019 Власти вместо блокировок обложат сайты штрафами 2
18.09.2019 Firefox станет обновляться в два раза чаще, чтобы не отставать от Google Chrome 2
13.09.2019 Chrome научился обходить все блокировки Роскомнадзора лучше, чем Firefox 12
11.09.2019 Firefox научился обходить любые блокировки Роскомнадзора 8

Публикаций - 17, упоминаний - 39

DoH и организации, системы, технологии, персоны:

Cloudflare 104 6
Telegram Group 1983 5
Google LLC 11775 5
Mozilla Foundation 201 3
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 58 3
Microsoft Corporation 24625 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 2
Cisco Systems 5114 1
Ростелеком 9701 1
X Corp - Twitter 2845 1
Swordfish Security - Стингрей Технолоджиз 7 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 1
Check Point Software Technologies 760 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 14
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 8
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 371 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 350 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 4
Оповещение и уведомление - Notification 4608 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 3
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 71 3
Кибербезопасность - Криптошлюз - SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 11 3
ESNI - Encrypted SNI - стандарт зашифрованной передачи имени хоста 3 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 3
Website URL - Uniform Resource Locator 876 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 2
WSL - Windows Subsystem for Linux 50 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 68 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 2
Mozilla Firefox - браузер 1889 5
Google Chrome - браузер 1561 4
Linux OS 9937 4
Microsoft Windows 15657 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 3
Microsoft Windows 10 1758 2
Apple iOS 7809 2
Microsoft Windows Core OS - WCOS 10 2
OpenDNS 13 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Shadowsocks VPN 5 2
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Google Chrome Enterprise 7 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 199 1
Mozilla Firefox ESR - Mozilla Firefox Extended Support Release 12 1
Microsoft Windows Diskusage 1 1
WhatsApp Messenger 1082 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 390 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 38 1
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 8 1
Brute Ratel C4 4 1
Sliver 11 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Cisco Umbrella 11 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Google Android 13994 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 13 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Apple macOS 2059 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
FreePik 981 1
Климарев Михаил 48 2
Кулин Филипп 51 2
Blass Evan - Бласс Эван 33 2
Грибанов Станислав 7 2
Путин Владимир 3171 1
Носков Константин 236 1
Шадаев Максут 1009 1
Жаров Александр 174 1
Иванов Олег 141 1
Волин Алексей 120 1
Артимович Дмитрий 41 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 21 1
Шабалин Юрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 1
Противоправный (деструктивный) контент 24 1
Образование в России 2191 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 252 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
ZDnet 660 1
BleepingComputer - Издание 337 1
Лаборатория Артимовича 9 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ведомости 996 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще