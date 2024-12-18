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Провайдеров обяжут сообщать в Роскомнадзор, кто посещает заблокированные сайты

Роскомнадзор подготовил приказ, обязывающий операторов связи предоставлять информацию о пользователях, использующих средства обхода блокировок и заходящих на запрещенные в России сайты. Ведомство намерено защитить граждан от вреда, который нанесет им просмотр заблокированных ресурсов.

Новое требование Роскомнадзора

Проект приказа, подготовленный Роскомнадзором (РКН) обязывает операторов, имеющих лицензию на оказание услуг связи, обеспечить предоставление регулятору информации, идентифицирующей средства связи и пользовательское оборудование в интернете. Это значит, что РКН сможет получить информацию об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России интернет-сайты, пишут «Ведомости».

Предлагаемая мера будет помогать РКН предотвращать доступ к информации, распространение которой ограничено на территории России, и защищать граждан от возможного вреда, уточнило ведомство в комментариях к документу.

Предоставлять информацию операторы начнут в течение трех месяцев со дня вступления приказа в силу. Они смогут использовать для этого технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые позволяют ограничивать доступ к противоправному контенту, и которые с 2019 г. операторы обязаны устанавливать на сети.

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РНК хочет получать информацию о пользователях, обходящих блокировки в интернете

Операторы будут передавать информацию, идентифицирующую средства связи и пользовательское оборудование, в течение 15 рабочих дней с даты начала оказания услуг по предоставлению доступа к интернету или с момента присоединения к их сети другого оператора связи, уже предоставляющего услуги по предоставлению доступа к интернету.

Запрещенные сайты

В России ведется реестр заблокированных сайтов исходя из решений судов и органов, имеющих право требовать досудебной блокировки, — Генпрокуратуры, ФНС, Росмолодежи и т. п. За 2023 г. Роскомнадзор заблокировал либо удалил 670 тыс. материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией, сообщил ТАСС в январе 2024 г.

При этом ведомство признавало, что современные VPN-сервисы блокировать не может, для этого требуется обновление оборудования. В федеральном проекте «Инфраструктура кибербезопасности», входящем в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», предусмотрена модернизация Роскомнадзором технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). На это предполагается выделить за пять лет 58,97 млрд руб., при этом на весь федеральный проект выделяется 68,77 млрд руб. То есть на ТСПУ будет потрачено больше 80% бюджета федпроекта.

Способы обхода блокировок

По данным ГК Swordfish Security, которые в августе 2024 г., приводил CNews, на первом месте по популярности среди сервисов обхода блокировок по-прежнему остается VPN. Его используют до 75% пользователей. Есть еще Tor, Shadowsocks и V2Ray (многофункциональный инструмент, который позволяет маскировать интернет-трафик и обходить блокировки с использованием различных методов). На последнее место по популярности эксперт поставил DNS over HTTPS (DoH) и DNS over TLS (DoT), сервисы, шифрующие DNS-запросы, что затрудняет их отслеживание и блокировку.

Количество публикаций о способах обхода запретов РКН с начала 2024 г. выросло со 100-150 до 300 в месяц. Пик роста интереса эксперты связывают с замедлением работы YouTubе.

Дмитрий Баглей, «Росатом»: Искусственный интеллект должен стать для промышленников повседневным инструментом
Энергия ИИ

Анна Любавина

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