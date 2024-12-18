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Shadowsocks VPN

Shadowsocks VPN


18.12.2024 Провайдеров обяжут сообщать в Роскомнадзор, кто посещает заблокированные сайты 1
13.08.2024 Эксперты по ИБ: Интерес к сервисам обхода блокировок за последние полгода вырос на 200%. Это может быть опасно утечками данных. 1
21.11.2023 Из интернета в считанные дни пропали десятки сервисов обхода блокировок 1
15.11.2023 Власти тайком заблокируют спецпротокол VPN для обхода блокировок. Последствия для Рунета могут оказаться разрушительными 1
26.12.2022 Следственный комитет России откажется от зарубежных ИТ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Shadowsocks VPN и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 3
GitHub 814 2
Google LLC 11775 1
Swordfish Security - Стингрей Технолоджиз 7 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Microsoft Corporation 24625 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 371 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 252 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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