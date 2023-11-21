Из интернета в считанные дни пропали десятки сервисов обхода блокировок

С начала ноября 2023 г. около 20 открытых и популярных сервисов обхода блокировок исчезли с GitHub – самого известного и крупнейшего в мире репозитория ПО с открытым кодом. Причины происходящего не установлены, но, что немаловажно, некоторые из проектов были удалены самими авторами. Многие сервисы развиваются силами разработчиков из КНР.

Бороться с блокировками скоро станет нечем

На GitHub резко сократилось количество репозиториев с программами и сервисами для обхода блокировок интернет-ресурсов. Все они используются для подключения к сайтам, запрещенными к показу на территории той или иной страны – «черные списки» таких сайтов есть, к примеру, в России и Китае.

Первым на проблему исчезновения репозиториев обратил внимание «Хабр». С начала апреля 2023 г. были либо полностью удалены, либо перенесены в архив более 20 профилей, посвященных средствам обхода блокировок. Многие из них поддерживаются китайскими разработчиками, но пока нет достоверной информации, связано ли происходящее со страной происхождения авторов этих сервисов. Напомним, что GitHub – американский ресурс, принадлежащий компании Microsoft. Она поднаторела в санкциях против России, а американские власти – в санкциях против КНР.

Кого «забанили»

На момент выхода материала из GitHub были удалены репозитории следующих сервисов – Clash For Windows, Clash Core, GUI.for.Clash, clash-dashboard, Clash Chinese Patch, tpclash, CatBoxForAndroid и Fclash. То же случилось с проектом ClashForAndroid, только его удалили еще и из магазина приложений Google Play. К слову, Google – тоже американская компания.

Все прочие репозитории из списка были переведены в архивное состояние. Не исключено, что это лишь временная мера, и в конечном итоге их тоже навсегда удалят из GitHub.

Такая угроза нависла над проектами homebridger, Clash.Meta, Clash Verge, tuic, ClashMetaForAndroid, helloworld, ShellClash, ClashCross, ClashXClashF, а также Box4Magisk и Clash For Windows Chinese.

Российские гонения на китайские сервисы

Все перечисленные сервисы по обходу блокировок очень широко известны, но в довольно узких кругах, и чаще всего ими пользуются пользователи из КНР, за последние годы набравшиеся опыта в обмане «Великого китайского файлвола». Однако некоторые подобные проекты становятся популярными за пределами Китая, как, например, Shadowsocks.

Shadowsocks – это очень эффективный протокол обхода блокировок, созданный в 2012 г. китайским пользователем под псевдонимом clowwindy. В 2015 г. он был вынужден удалить репозиторий проекта на GitHub под давлением китайской полиции и отказаться от дальнейшей работы над ним.

Сообщество разработчиков не одобрило решение clowwindy. К моменту выхода материала Shadowsocks активно развивался, располагал не связанным с ним репозиторием, а также официальным сайтом в нейтральном домене .org.

«В цифре» и без наличных: как устроен сбор металлолома в 2023 sberpro

За годы своего существования Shadowsocks стал настолько популярным, что о нем стало известно, в том числе, и российским властям. Как сообщал CNews, в ноябре 2023 г. Роскомнадзор внес Shadowsocks в список VPN-сервисов, подлежащих блокировке на территории России.

Казалось бы, одним сервисом в этом списке стало больше – невелика потеря, ведь их еще много. Но проблема в том, что из-за особенностей работы Shadowsocks его блокировка может нарушить стабильность легитимных ресурсов, к которым у россиян пока еще остался доступ.

Возможно, все только начинается

То, что случилось почти девять лет назад с Shadowsocks и в ноябре 2023 г. коснулось еще нескольких десятков сервисов по обходу блокировок, может повториться вновь. Такую вероятность исключать нельзя.

Эксперты «Хабр» приводит в пример некогда популярный в своем сегменте проект V2Ray. Его автор словно испарился – он внезапно исчез со всех радаров, перестав появляться не только в GitHub, но и на всех других платформах, включая социальные сети.