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Индексная книга (каталог) CNews*
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ТТК ItHelper

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.06.2026 ТТК запускает новые тарифные планы «Твой выбор. Включай» и «Твой выбор. Решай» 1
25.12.2024 ТТК представил обновленный тарифный план с мобильной связью 1
15.11.2023 Власти тайком заблокируют спецпротокол VPN для обхода блокировок. Последствия для Рунета могут оказаться разрушительными 1
15.02.2022 ТТК предоставляет сервис ItHelper 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ТТК и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Yandex - Яндекс 9216 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Telegram Group 2940 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 89 1
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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