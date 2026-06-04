ТТК запускает новые тарифные планы «Твой выбор. Включай» и «Твой выбор. Решай»

Компания ТТК объявила о запуске новых акционных тарифных планов для новых абонентов – «Твой выбор. Включай» и «Твой выбор. Решай». Тарифы разработаны с учетом разных потребностей пользователей и позволяют выбрать оптимальное решение для дома. Для обоих тарифных планов действует авансовая система оплаты.

Тарифный план «Твой выбор. Включай» подойдет тем, кто ценит стабильное и быстрое интернет-соединение для повседневных задач. Абоненты получают доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с, которой достаточно для работы, учебы, онлайн-общения, просмотра видео и использования популярных цифровых сервисов.

Для пользователей, которые хотят получить больше возможностей, доступен тарифный план «Твой выбор. Решай». Помимо домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/с, в него входит подписка на сервис ItHelper с нейросетью – интеллектуальным помощником на базе искусственного интеллекта. Сервис помогает создавать тексты, выполнять переводы на иностранные языки, генерировать идеи для проектов, решать учебные задачи и эффективно справляться с повседневными рабочими и личными вопросами.

Новые тарифные планы позволяют каждому абоненту выбрать именно тот набор услуг, который соответствует его потребностям: надежный интернет для дома или интернет в сочетании с современными инструментами искусственного интеллекта.