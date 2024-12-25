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ТТК представил обновленный тарифный план с мобильной связью

Компания «ТрансТелеКом» с декабря 2024 г. запускает новую линейку тарифных планов «Формула». Пакетное предложение объединяет домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, более 100 каналов интерактивного телевидения и мобильную связь. При этом приобрести пакет услуг выгоднее, чем покупать все отдельно. Абонент может настроить тариф под себя: выбрать больше мобильного интернета или минут для звонков. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Благодаря Интерактивному ТВ доступны телешоу на более чем 150 каналах. При этом можно поставить эфир на паузу или посмотреть программу уже после ее выхода в эфир.

Предусмотрены варианты пакета мобильной связи. Для тех, кто любит разговаривать по телефону, подойдет опция 1000 минут на российские номера, а для тех, кто жить не может без социальных сетей – 40 ГБ интернет-трафика.

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Тариф действует в Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Рязанской и Челябинской областях, республиках Бурятия, Коми и Хакасия, Алтайском и Краснодарском крае.

Дополнительно абоненты ТТК могут не только настроить тариф под себя, но и подключить другие сервисы, такие как антивирус, программа-помощник ItHelper.

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