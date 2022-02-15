ТТК предоставляет сервис ItHelper

ТТК представляет новый сервис для абонентов – ItHelper. ItHelper – это комплексная программа для решения проблем компьютера и управления беспроводными сетями. С помощью его обширного функционала можно выполнить такие действия, как управление интернетом и сетью Wi-Fi, диагностику состояния компьютера, узнать объем кэша системы и браузеров, а, в случае возникновения вопросов, круглосуточная техническая поддержка вам во всем поможет. Об CNews сообщили представители ТТК.

Программа выполнит детальную проверку Wi-Fi окружения. Она позволит увидеть настройки роутера, оптимизировать уровень сигнала интернета, а также проверить, не мешает ли Wi-Fi ваших соседей. ItHelper покажет текущее состояние соединения и окружающие сети, перебивающие ваше подключение.

Еще одна удобная функция сервиса, которая касается работы в интернете и связана с возможностью диагностики соединения: во вкладках системы отображаются скорость интернет-соединения, развернутая информация об установленных браузерах, имени провайдера и внешнем IP-адресе, перечне доступных Wi-Fi сетей и данные о потреблении трафика.

В разделе «Информация о системе» можно не только наглядно увидеть характеристики своего устройства (количество оперативной памяти, объем жесткого диска и другие параметры), но и в режиме реального времени отследить текущее состояние и пиковые значения нагрузки на процессор и его температуру.

Для использования и установки программы предусмотрены минимальные технические требования. Программа ItHelper может быть установлена практически на любом компьютере, при этом она потребляет незначительное количество ресурсов и без ущерба для производительности работает в фоновом режиме.

Сервис ItHelper можно подключить в личном кабинете абонента ТТК, и первый месяц использования вы получите в подарок. Далее ежемесячная стоимость услуги составит 99 руб.

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Компания ТТК входит в число российских операторов ШПД. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД», владеет 99,99% акций компании. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России.