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Цифровая экономика России Федеральный проект - Экономика данных и цифровая трансформация государства Инфраструктура кибербезопасности Информационная безопасность

СОБЫТИЯ


15.10.2026 Как власти потратят триллион на ИТ, медиа и связь 1
07.10.2026 Финансирование «Экономики данных» сократили на 28 миллиардов. Зато усилили цифровое госуправление и кибербезопасность 1
06.10.2026 На оборудование для блокировок интернета денег не пожалели. Бюджет увеличен вдвое 2
02.10.2026 В нацпроект «Экономика данных» власти потратят более 470 миллиардов 1
22.09.2026 «Инфосекьюрити Сервис» будет проверять кибербезопасность судовых систем 1
09.06.2026 Компания, отвечающая за блокировки Рунета, готовится к расширению. Закупаются серверы на 1,3 миллиарда 1
18.05.2026 «Аквариус» представил серийный сервер на базе Xeon 6 с поддержкой MRDIMM и встроенными аппаратными ускорителями 1
25.03.2026 В России за миллиарды прокачают систему блокировки сайтов и сервисов. Ее мощность удвоят за четыре года 1
30.12.2025 Платформенная модель, кибербезопасность и ИИ: как до 2030 г. будет идти цифровая трансформация государства 1
01.10.2025 На нацпроект «Экономика данных» выделят полтриллиона рублей за три года 1
08.08.2025 Россия запускает образовательную программу по кибербезопасности для африканской молодежи в Зимбабве 1
05.08.2025 «Солар» увеличил выручку на 40% до 8,5 млрд рублей по итогам первого полугодия 2025 года 1
08.07.2025 «Информзащита» — первая компания, сертифицированная на проверку ИБ морских судов 1
28.02.2025 Российские власти создадут цифровые профили граждан до 35 лет 1
26.02.2025 Дмитрий Григоренко: ИТ-отрасль стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике 1
10.01.2025 В России создается государственная система борьбы с ИТ-преступностью 1
28.12.2024 10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews 1
27.12.2024 ГК «Солар»: как рынок ИБ пережил 2024 год, и чего ждать от 2025 1
18.12.2024 Провайдеров обяжут сообщать в Роскомнадзор, кто посещает заблокированные сайты 1
27.11.2024 Роскомнадзор покупает за 137 миллионов СХД, чтобы заменить иностранную 1
22.11.2024 В России запретили публиковать техническую информацию и даже статистику о VPN-сервисах 1
17.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
08.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
01.10.2024 Власти выделят 6 миллиардов на создание единой противомошеннической платформы под управлением Минцифры 1
10.09.2024 Роскомнадзор получит 59 миллиардов, чтобы усилить блокировки запрещенных сайтов 2
02.03.2023 Positive Technologies: в 2022 году продажа доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросла на 40% 1
21.04.2020 «Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей 1
20.03.2020 Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность 2
11.09.2019 Росгвардия получит 2,3 млрд руб. на отечественный софт 1
14.05.2019 Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете 2
26.03.2019 России впервые назвали затраты на суверенный интернет. Сумма на 10 млрд больше, чем ожидалась 2
06.02.2009 ИВК представила методологию защиты территориально-распределенных ИС 1
26.03.2007 Куда пойти специалисту по ИБ? 1
12.01.2006 25 января откроется конференция "Инфорум-8" 1
15.12.2005 25 января откроется конференция "Инфорум-8" 1
07.12.2005 25 января откроется конференция "Инфорум-8" 1
31.03.2004 23-26 марта прошла очередная конференция "Комплексная защита информации" 1
29.01.2004 Россия: число преступлений в ИТ-сфере удвоилось за год 1
29.12.2003 27-28 января в Москве пройдет конференция "ИНФОФОРУМ-6" 1

Публикаций - 46, упоминаний - 51

Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11073 7
Информзащита 951 5
Softline - Софтлайн 3826 4
Microsoft Corporation 25892 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1267 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1117 3
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 136 2
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 56 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5741 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 2
Yandex - Яндекс 9422 2
Intel Corporation 12891 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 828 2
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 13 2
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 199 2
Ideco - Айдеко 130 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 94 1
Электросвязь 268 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 179 1
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 585 1
Applied Materials 306 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 208 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 74 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 435 1
Conti - Хакерская группировка 44 1
Диалог АНО 16 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 95 1
Oftel - Office of Telecommunications 37 1
Lantern 9 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 51 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 159 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 115 1
T.Hunter 75 1
RuVDS - МТ Финанс 115 1
Space Pirates - Хакерская группировка 8 1
Baltimore Technologies 38 1
МТС - Иртея 164 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9128 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1854 2
Почта России ПАО 2401 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1564 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 149 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами - Sberbank Asset Management 9 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Национальные приоритеты АНО 28 1
H&M 26 1
Резонанс НПП 409 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 148 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 16 1
Игроник 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2112 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1313 1
eBay Inc 1642 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 1
Газпром ПАО 1498 1
ГПБ - Газпромбанк 1298 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1407 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 1
Альфа-Банк 1997 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 391 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1966 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
ПСБ - Промсвязьбанк 979 1
Совкомбанк ПАО 322 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1798 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1998 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 645 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 113 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13963 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3100 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5878 12
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 345 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6717 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2915 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 281 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6033 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 34 2
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 17 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4071 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 811 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 2
Федеральное казначейство России 1963 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 283 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 390 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 86 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 54 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 20 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 150 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 17 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 27 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1534 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
ЛДПР 116 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36151 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26550 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55078 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27116 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23273 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24199 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18368 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5319 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 91 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6729 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9757 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14489 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2853 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34076 6
Стандартизация - Standardization 2366 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4237 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13198 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8540 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14150 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7805 5
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1745 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2036 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1007 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26647 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7450 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22861 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7995 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1922 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36941 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1618 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24878 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод (фрод) - Системы противодействия мошенничеству - SIVT - Sophisticated Invalid Traffic - GIVT - General Invalid Traffic - мошеннический трафик 1073 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14225 3
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1014 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7368 3
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1614 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5942 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8819 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9672 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1434 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 327 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - РКН АСБИ - Автоматизированная система обеспечения безопасности российского сегмента сети «Интернет» 8 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6425 6
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 26 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 18 3
FreePik 1902 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 37 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5898 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 2
Pixabay 273 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 107 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1452 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 816 2
ByteDance - Douyin 8 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 49 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 295 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 46 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 148 1
ИВК Юпитер Крипто 32 1
MP3.com 130 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 96 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 261 1
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 20 1
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 35 1
Psiphon VPN-сервис 8 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Московская Биржа - ММВБ–Информационные Технологии - MOEXIT 12 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 101 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Видео онлайн 3 1
Почта России - Киберпочта 28 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 1
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 20 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 36 1
Минцифры РФ - ТелекомЦерт 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar CyberMir - SolarQuest 11 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space 22 1
Минэкономразвития РФ - Нормотворчество ГИС 17 1
Григоренко Дмитрий 267 6
Путин Владимир 3483 4
Шадаев Максут 1238 3
Хайретдинов Рустэм 95 2
Батранков Денис 12 2
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Бедеров Игорь 110 1
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Казаков Дмитрий 5 1
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Цаплин Никита 95 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19829 2
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Узбекистан - Республика 2062 2
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Азербайджан - Азербайджанская Республика 1128 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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