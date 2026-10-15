Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цифровая экономика России Федеральный проект - Экономика данных и цифровая трансформация государства Инфраструктура кибербезопасности Информационная безопасность
СОБЫТИЯ
Публикаций - 46, упоминаний - 51
Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:
|Григоренко Дмитрий 267 6
|Путин Владимир 3483 4
|Шадаев Максут 1238 3
|Хайретдинов Рустэм 95 2
|Батранков Денис 12 2
|Шевцов Дмитрий 9 2
|Хасин Евгений 22 2
|Щербаков Даниил 10 2
|Сафонов Лука 32 2
|Панов Вадим 9 2
|Лугов Андрей 33 2
|Клишас Андрей 60 2
|Бокова Людмила 82 2
|Мирошников Борис 63 2
|Мишустин Михаил 804 2
|Кузнецов Павел 42 2
|Лебедь Сергей 30 2
|Масалович Андрей 23 2
|Амелькин Алексей 4 1
|Шойтов Александр 118 1
|Леонов Александр 8 1
|Кремер Аркадий 15 1
|Андреев Сергей 68 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Бугаенко Валерий 32 1
|Дбар Федор 53 1
|Панарин Кирилл 3 1
|Бедеров Игорь 110 1
|Боровко Роман 22 1
|Андреев Валерий 25 1
|Разумов Илья 13 1
|Шиденко Кирилл 11 1
|Стрельцов Анатолий 11 1
|Кузин Сергей 17 1
|Чебесков Иван 10 1
|Казаков Дмитрий 5 1
|Коваленко Павел 78 1
|Цаплин Никита 95 1
|Селезнев Станислав 4 1
|Попов Роман 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.