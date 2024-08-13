Эксперты по ИБ: Интерес к сервисам обхода блокировок за последние полгода вырос на 200%. Это может быть опасно утечками данных.

Количество публикаций о способах обхода запретов РКН с начала года выросло со 100-150 до 300 в месяц. Об этом CNews сообщили представители ГК Swordfish Security.

«Пик роста интереса связан, конечно, с замедлением работы YouTubе. Что касается блокировки сервиса Signal использование данного мессенджера не является популярной и массовой, как например тот же Телеграмм. И его блокировка скажется только на тех пользователях, кто специально использовал именно его для общения. В целом за последние месяцы на фоне усиления блокировок, количество публикаций значительно увеличилось, включая посты в различных соцсетях (в том числе «Телеграм»). В июле-августе 2024 года их число достигло примерно 300 статей в месяц, что свидетельствует о росте интереса к данной теме, — сказал генеральный директор «Стингрей Технолоджиз» (входит в ГК Swordfish Security) Юрий Шабалин. — Также эти цифры означают, что на данный момент на пике популярности находится поиск решения по обходу замедления YouTube. И, соответственно, кратный рост загрузок приложений для обхода блокировок».

По оценке эксперта, на первом месте по популярности среди сервисов обхода блокировок по-прежнему остается VPN. Согласно исследованиям, до 75% пользователей предпочитают его. На втором месте Tor, он используется, главным образом для доступа к анонимным и заблокированным ресурсам, а также к Darknet. Постепенно набирают популярность Shadowsocks, проксирование трафика через специальный сервер, и V2Ray (многофункциональный инструмент, который позволяет маскировать интернет-трафик и обходить блокировки с использованием различных методов, - прим. авт.). Они стремительно набирают популярность, используются, как правило технически подкованными пользователями. На последнее место по популярности эксперт поставил DNS over HTTPS (DoH) и DNS over TLS (DoT), сервисы, шифрующие DNS-запросы, что затрудняет их отслеживание и блокировку(так как они в основном используются совместно с другими технологиями – прим. авт..

Рост интереса к таким технологиям понятен, анонсы любых блокировок приводят к росту загрузок сервисов, позволяющих эти блокировки обходить. Однако использование любых программ, позволяющих обходить законодательные ограничения, влечет за собой потенциальные опасности для пользователей.

«Ажиотаж совершенно понятен, наша психика устроена таким образом, что не готова менять привычное. Однако стоит помнить, что использование публичных бесплатных VPN-сервисов также сопряжено с рядом потенциальных рисков безопасности. Как минимум это логирование данных - некоторые бесплатные VPN-сервисы могут вести логи активности пользователя. То есть, они сохраняют историю всех действий пользователя, фактически «следят» за ним. В дополнение к этому для того, чтобы зарабатывать некоторые бесплатные VPN показывают пользователю рекламу, за просмотр которой получают деньги. Более того, они могут использовать трекеры для сбора данных об активности пользователя, — сказал Юрий Шабалин. — Если мы говорим про возможность загрузки видео вместо его просмотра онлайн, то это как минимум крайне сомнительный способ обхода блокировки. Тем более, что как правило он предоставляется в виде расширений для браузера, которые могут помимо самой загрузки видео выполнять действия, которые пользователь от них не ожидает. Так что повторимся, ставить себе на компьютер что-то, что обещает «ускорить интернет» или подобные вещи абсолютно точно не стоит. Под подобными приложениями для «ускорения интернета», «ускорения YouTube» или любыми другими сомнительными приложениями, как правило скрываются вирусы или шпионские программы. И ставить что-то подобное крайне не рекомендуется и может быть опасно для ваших данных и даже финансов».