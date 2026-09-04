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Project V V2Ray VLESS VMess Less

Project V - V2Ray - VLESS - VMess Less

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.09.2026 Точный детект и управляемое сдерживание позволяют клиентам PT NAD 13.0 эффективнее реагировать на кибератаку 2
14.01.2025 Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube 1
18.12.2024 Провайдеров обяжут сообщать в Роскомнадзор, кто посещает заблокированные сайты 1
13.08.2024 Эксперты по ИБ: Интерес к сервисам обхода блокировок за последние полгода вырос на 200%. Это может быть опасно утечками данных. 1
21.11.2023 Из интернета в считанные дни пропали десятки сервисов обхода блокировок 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Project V и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2973 2
Google LLC 12759 2
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 46 2
МегаФон 10890 1
Yandex - Яндекс 9315 1
Microsoft Corporation 25838 1
Microsoft Corporation - GitHub 1091 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1820 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9539 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5027 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 51 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 229 1
Swordfish Security - Стингрей Технолоджиз 7 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5992 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4207 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5869 5
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 562 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1406 3
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 22 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9515 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11899 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4586 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12290 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 89 2
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 296 1
Bypass - Байпас 50 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10803 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2491 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3207 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2456 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18206 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6662 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 829 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1760 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10114 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 475 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33770 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14379 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 189 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2128 1
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 40 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 452 1
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 27 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 743 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1208 1
Repository - Репозиторий 1191 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 641 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4059 1
Application store - магазин приложений 1481 1
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 103 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 356 1
Google YouTube - Видеохостинг 3014 3
Shadowsocks VPN 7 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1050 2
FreePik 1872 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3576 1
Rakuten Viber 669 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1292 1
Discord 186 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 490 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 174 1
VK - Яндекс.Дзен 262 1
MTProto Proxy 8 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 1
Кулин Филипп 53 1
Горелкин Антон 118 1
Бойко Алексей 142 1
Ефанов Дмитрий 7 1
Шабалин Юрий 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19283 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 458 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2850 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 251 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4453 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 632 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 749 1
White list - Белый список 164 1
Blacklist - Чёрный список 716 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 528 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1901 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1285 1
Ведомости 1504 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1146 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 142 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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