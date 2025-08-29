Разделы

Mozilla Firefox ESR Mozilla Firefox Extended Support Release


УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Mozilla устранила уязвимость в браузере Firefox, найденную экспертом Positive Technologies 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
18.09.2019 Firefox станет обновляться в два раза чаще, чтобы не отставать от Google Chrome 1
21.06.2019 С помощью браузера Tor можно захватить ПК под Windows, Linux и macOS. Атаки уже начались 1
10.06.2019 НТЦ ИТ «Роса» представил новую платформу для ROSA Enterprise Desktop 2
13.09.2017 «Актив» выпустила обновленную версию «Рутокен Плагин» 1
26.12.2014 Вышел дистрибутив Rosa Desktop Fresh KDE R5 1
16.09.2013 ФБР официально призналась в контроле над анонимной сетью Tor 1
14.08.2013 Злоумышленники получили доступ к данным пользователей Freedom Hosting 1
04.06.2013 Вышла новая версия Oracle Secure Global Desktop с поддержкой HTML5 1
03.12.2012 Новая версия Oracle Secure Global Desktop упрощает доступ к приложениям 1
31.01.2012 Вышла новая версия Firefox 1

AMD - Advanced Micro Devices 4384 3
Mozilla Foundation 204 3
Google LLC 12066 3
Nvidia Corp 3639 3
Intel Corporation 12410 2
Базальт СПО - BaseALT 734 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 429 2
Oracle Corporation 6798 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 358 2
Freedom Hosting 8 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1541 1
Huawei 4105 1
Cloudflare 123 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 321 1
Edelweiss - Эдельвейс 61 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 287 1
8690 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 422 1
Apple Inc 12394 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
Fastwel - Фаствел 31 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2873 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1163 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12479 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9550 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25417 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26511 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4276 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30217 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6735 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70327 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13172 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11645 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31213 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2111 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1334 3
Microsoft Windows API 304 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5180 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 376 2
ARMv8 - Архитектура процессора 100 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 126 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 511 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2198 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 487 2
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 256 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4540 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 231 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 807 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3040 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13293 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11846 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7920 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21826 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2655 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21456 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14773 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4405 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1067 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1920 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4649 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 518 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 394 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1277 1
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 18 1
Google Chrome - браузер 1614 6
Linux OS 10588 6
Mozilla Firefox - браузер 1906 6
Microsoft Windows 16098 6
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 4
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 267 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 3
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 207 3
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 62 3
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 58 3
Inkscape 23 3
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 44 2
Apple macOS 2172 2
Intel x86 - архитектура процессора 1944 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 382 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 201 2
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 11 2
Audacious Media Player - свободный аудиопроигрыватель для POSIX-совместимых операционных систем 6 2
Oracle Exalogic 73 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3020 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2009 2
Linux KDE Plasma 241 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 2
Apple Safari - браузер 866 2
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 161 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 115 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 2
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 194 2
JavaScript - JS - язык программирования 1284 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 966 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4933 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 174 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
Google Project Zero 37 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
QEMU 55 1
Raspberry Pi OS 13 1
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 39 1
Новодворский Алексей 109 2
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 2
Мельникова Анастасия 428 1
Groß Samuel - Гросс Самуэль 1 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Корявов Денис 6 1
Marques Eric Eoin - Маркес Эрик Оуэн 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152517 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52933 2
Ирландия - Дублин 160 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9649 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14571 1
Ergonomics - Эргономика 1650 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1022 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30960 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50141 1
Английский язык 6810 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9344 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8819 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1299 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11266 1
The Verge - Издание 584 1
Wired - Издание 239 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2545 1
