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Индексная книга (каталог) CNews*
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Утечка мозгов brain drain

Утечка мозгов - brain drain


13.12.2024 От развлечения к глобальной трансформации: как искусственный интеллект меняет рынок 1
23.03.2023 Сергей Бычков, ЦИТ Красноярского края: В киберпространстве воюют киберармии сильнейших стран 1
18.08.2022 Intel провоцирует нехватку ИТ-специалистов в России. Компания увозит из страны сотни разработчиков в Германию 1
12.07.2022 В России отменят отсрочку от армии для части ИТ-специалистов 1
19.04.2022 «Яндекс» будет делать ИТ-шников из своих курьеров 1
11.04.2022 Российский искусственный интеллект остается без специалистов. Профильные кадры уже за границей, а вузы не умеют обучать новых 1
04.04.2022 В России резко упало число ИТ-вакансий, а количество резюме выросло 1
17.03.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Прорывные технологии рождаются при быстром принятии решений в сложных обстоятельствах 1
17.03.2022 За российскими ИТ-специалистами выстроилась огромная очередь. Они срочно требуются банкам и министерствам 2
14.03.2022 Российская кибербезопасность страдает от санкций. Специалисты любыми способами уезжают из страны 1
11.02.2022 ИТ-компании начали платить бонусы в размере годовой зарплаты инженерам, чтобы те не сбежали к конкурентам 2
07.02.2022 Власти составят реестр разработчиков чипов и будут за ними следить, чтобы те даже не думали сбежать в Китай 2
29.11.2021 Власти России будут прогнозировать «утечку мозгов» и поведение топовых чиновников по соцсетям 1
ИТ в образовании 2021 1
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 1
17.03.2021 Каждая четвертая компания мира платит хакерам выкуп 1
30.12.2020 Минцифры хочет из бюджета платить российским разработчикам половину цены ПО 1
06.10.2020 У властей просят сделать обязательной установку «российской ОС» на все ПК 1
03.06.2020 Россия стоит на пороге массового бегства ИТ-кадров за рубеж 1
08.08.2018 Сбербанк инвестирует 27 миллионов рублей в шесть стартапов внутреннего акселератора 1
05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
05.11.2015 Wellink стала резидентом «Сколково» 1
07.07.2015 Разработчики ПО бегут из Греции, ставшей для них «кладбищем» 1
21.08.2014 Антон Емельянов: Если бы не санкции, российскую ИТ-отрасль ждала бы тихая деградация 1
19.06.2014 Как сдержать ИТ-эмиграцию из России 2
21.08.2013 Российские инновации бьют рекорды. Будет кризис? 1
23.04.2013 ИТ-компании России думают о переносе бизнеса в соседние страны. Причины 1
18.01.2013 Club.CNews: Об утечке информации и ее расследовании: поздно пить боржоми? 1
27.11.2012 Агенты Цукерберга: Разработчики Facebook проводят рейд по ведущим вузам России 1
08.07.2011 Свободное ПО в России: эксперты оценивают практические шаги 1
28.12.2010 Придут ли деньги к российским стартапам? 1
28.06.2010 ООН: В России резко сократилось число ученых в гуманитарных науках 1
30.11.2009 Как заставить "Газпром" и нефтяников инвестировать в инновации? CNews консультирует государство 1
18.04.2008 ИТ-образование: где и ради чего учиться? 1
26.03.2008 Казахстан нашел спасение в открытом ПО 1
01.06.2007 Прирост продукции высокотехнологичных отраслей составит 100 млрд руб. 1
28.09.2005 "Династия": новые гранты для физиков 1
28.09.2005 Владимир Путин: "мозгам" не дадут утечь за границу 1
19.08.2005 ИТ в России: неурожай умов 1

Публикаций - 56, упоминаний - 61

Утечка мозгов и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 8
Microsoft Corporation 24625 6
Google LLC 11775 5
Samsung Electronics 10255 4
Yandex - Яндекс 7340 4
Cisco Systems 5114 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Apple Inc 12101 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
SAP SE 5279 3
Oracle Corporation 6688 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 3
Базальт СПО - BaseALT 655 2
LG Electronics 3614 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 2
АйТи 1365 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Ланит - Artezio - Артезио 81 2
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 24 2
Dell EMC 5027 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
HP Inc. 5685 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Программный продукт ГК 63 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
Газпром ПАО 1342 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Резонанс НПП 370 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Superjob - Суперджоб 503 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Татнефть 226 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Альфа-Банк 1769 1
Почта России ПАО 2112 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Фармстандарт АО 40 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
BP - British Petroleum 182 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Инвитро - Invitro 70 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 31 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 21 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
ATIC 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Инновационная Норвегия - Innovasjon Norge - государственная компания и национальный банк развития 1 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
ЛДПР 105 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 6
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
Microsoft Windows 2000 8661 3
Intel Itanium 628 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Linux OS 9937 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Mozilla Firefox - браузер 1889 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 360 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 2
OpenAI ChatGPT 339 2
Microsoft Windows 10 1758 1
Microsoft Windows 15657 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Apache Hadoop 427 1
Moodle LMS - система управления курсами 31 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Google Android 13994 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Microsoft Skype 2067 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Google Project Zero 35 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Apache OpenOffice 472 1
Яндекс.Лавка 231 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
Путин Владимир 3171 6
Чернышенко Дмитрий 565 6
Мишустин Михаил 676 3
Шадаев Максут 1009 3
Макаров Валентин 220 3
Шалманов Сергей 201 3
Зимин Дмитрий 39 3
Смирнов Алексей 243 2
Ускова Ольга 166 2
Карачинский Анатолий 93 2
Бабаян Борис 14 2
Рахметов Руслан 56 2
Щеголев Игорь 698 2
Кузнецов Станислав 127 2
Кириенко Сергей 149 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Степанов Антон 66 2
Аммосов Юрий 46 2
Одиноков Алексей 7 2
Нудлер Евгений 2 2
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 2
Сютин Олег 20 2
Назарова Юлия 5 2
Касперская Наталья 291 1
Демидов Сергей 127 1
Палей Лев 50 1
Горбатько Александр 105 1
Аитов Тимур 197 1
Лашин Ренат 69 1
Гузев Иван 14 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Коротнев Константин 34 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Борисов Сергей 20 1
Долмацкий Яков 4 1
Паршин Максим 316 1
Дергунова Ольга 119 1
Коровкин Владимир 16 1
Никитин Виктор 19 1
Капица Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 12
Европа 21768 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 8
Россия - СФО - Новосибирск 4291 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 7
Индия - Bharat 5446 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 7
Азия - Азиатский регион 5529 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 6
Южная Корея - Республика 6646 6
Германия - Федеративная Республика 12682 6
Франция - Французская Республика 7846 4
Украина 7608 4
Канада 4881 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 4
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Сингапур - Республика 1849 3
Америка - Американский регион 2160 3
Япония 13282 3
Казахстан - Республика 5526 3
Нидерланды 3517 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 3
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Китай - Шанхай 787 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Европа Восточная 3075 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 7
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 7
Образование в России 2191 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 6
Английский язык 6634 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 4
Физика - Physics - область естествознания 2643 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 4
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 4
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 4
Информатика - computer science - informatique 1054 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 3
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 8 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 2
Scientific American 80 1
РИА Новости 917 1
Nature 811 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Forbes - Форбс 817 1
Bloomberg 1286 1
ZDnet 660 1
Independent Media - Индепендент Медиа 17 1
All Things Digital 167 1
Dow Jones - MarketWatch 311 1
Известия ИД 624 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 7
IDC - International Data Corporation 4910 2
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
B2B International 50 1
Gartner - Гартнер 3556 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Gartner - Dataquest 347 1
ICAP Group 1 1
РАН - Российская академия наук 1871 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
Открытое образование 10 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 1 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 5 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 10 1
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 5 1
РАН ИНМИ - Институт микробиологии имени С.Н. Виноградского 1 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 78 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 8 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 7
Intel Developer Forum - IDF 277 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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