Утечка мозгов brain drain
Утечка мозгов и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 6
|Чернышенко Дмитрий 565 6
|Мишустин Михаил 676 3
|Шадаев Максут 1009 3
|Макаров Валентин 220 3
|Шалманов Сергей 201 3
|Зимин Дмитрий 39 3
|Смирнов Алексей 243 2
|Ускова Ольга 166 2
|Карачинский Анатолий 93 2
|Бабаян Борис 14 2
|Рахметов Руслан 56 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Кузнецов Станислав 127 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Степанов Антон 66 2
|Аммосов Юрий 46 2
|Одиноков Алексей 7 2
|Нудлер Евгений 2 2
|Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 2
|Сютин Олег 20 2
|Назарова Юлия 5 2
|Касперская Наталья 291 1
|Демидов Сергей 127 1
|Палей Лев 50 1
|Горбатько Александр 105 1
|Аитов Тимур 197 1
|Лашин Ренат 69 1
|Гузев Иван 14 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Коротнев Константин 34 1
|Кандыбович Дмитрий 17 1
|Борисов Сергей 20 1
|Долмацкий Яков 4 1
|Паршин Максим 316 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Коровкин Владимир 16 1
|Никитин Виктор 19 1
|Капица Сергей 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 3
|Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 8 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 2
|Scientific American 80 1
|РИА Новости 917 1
|Nature 811 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|Forbes - Форбс 817 1
|Bloomberg 1286 1
|ZDnet 660 1
|Independent Media - Индепендент Медиа 17 1
|All Things Digital 167 1
|Dow Jones - MarketWatch 311 1
|Известия ИД 624 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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