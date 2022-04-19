«Яндекс» будет делать ИТ-шников из своих курьеров

Курьеры «Яндекс.Еды», «Лавки» и «Доставки» получили возможность получить интересующую их ИТ-специальность с 90-процентной скидкой. «Яндекс» покроет основные расходы на их обучение и выпустит более 70 кадров, подготовленных к работе в ИТ-сфере. В 2021 г. аналогичную возможность «Яндекс» предоставил водителям «Яндекс Go».

Из курьеров в программисты

«Яндекс» сообщил CNews о запуске в России собственной программы по насыщению рынка ИТ-кадрами за счет сотрудников своих служб доставок. Курьеры сервисов «Яндекс.Еда», «Доставка» и «Лавка» смогут с 90-процентной скидкой пройти обучение по приглянувшейся им ИТ-специальности.

Обучение будет проходить в режиме онлайн в рамках платформы «Яндекс.Практикум». Специальность курьер выберет сам. В настоящее время сервис предлагает освоить профессии тестировщика, аналитика, дизайнера, разработчика ПО и др.

Процесс обучения продлится минимум четыре месяца, но может растянуться на 10 месяцев. Время, которое затратит курьер на получение профессии, зависит от выбранной им специальности. Например, обучение на веб-разработчика длится как раз 10 месяцев, дизайнером лендинговых интернет-страниц можно стать за четыре месяца, а освоить с нуля курс по разработке программ на Python можно за девять месяцев. Это самый популярный язык программирования в мире.

Условия отбора

Возможность трансформироваться из курьера в ИТ-специалиста в рамках программы получат не все сотрудники сервисов доставок «Яндекса». Как сообщили CNews представители ИТ-гиганта, сделать это смогут «более 70» человек.

На вопрос CNews о более точном количестве мест представители «Яндекса» на момент публикации материала ответить не смогли. По предварительным оценкам компании, количество работающих на нее курьеров в масштабах всей России исчисляется десятками тысяч.

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Право рассчитывать на место в программе «Яндекса» смогут курьеры со стажем работы в «Еде», «Лавке» или «Доставке» не менее полугода. Отбор начинается с заполнения заявки, после чего нужно будет определиться с выбором профессии и пройти вводный курс по ней.

Следующим этапом будет тест на мотивацию и онлайн-интервью, которые позволят «Яндексу» понять, насколько каждый студент заинтересован в обучении и смене профессии. Что входит в тест на мотивацию, в корпорации не уточнили.

Процесс обучения по программе «Яндекса» начнется в июне 2022 г. Таким образом, у курьеров, видящих себя в ИТ-сфере, российской или международной, осталось полутора месяцев на подачу заявки и прохождение этапов отбора.

Почти бесплатное обучение

Полностью бесплатным обучение по новой программе «Яндекса» не будет. Однако прошедшие отбор курьеры смогут сэкономить 90% стоимости.

К примеру, они могут выбрать курс стоимостью 140 тыс. руб. и заплатить за его прохождение лишь 14 тыс. руб. Обучение, оцененное в 60 тыс. руб., обойдется участникам программы лишь в 6000 руб.

Список ИТ-профессий, которые может освоить курьер, довольно широк

Это коррелирует с результатами опроса сервиса «Яндекс.Еда» среди своих курьеров. Он показал, что работники в большинстве своем готовы потратить на обучение ИТ-специальности максимум 20 тыс. руб. Желающих стать айтишником среди курьеров «Еды» набралось 93%.

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Суммарно «Яндекс» готов потратить на обучение «первой волны» курьеров ИТ-профессиям 10 млн руб. Как много запланировано таких «волн», представители компании не уточняют.

Конкуренция с таксистами

«Яндекс» запускал программу по трансформации курьеров в айтишники, ориентируясь на собственный опыт. Как сообщал CNews, в сентябре 2021 г. возможность влиться в ИТ-отрасль он предоставил водителям такси.

Если сравнивать, то шансов попасть в ИТ больше именно у курьеров. Для этого им достаточно работать на «Яндекс» в течение полугода, тогда как для таксисов этот срок увеличен до трех лет.

В остальном условия схожие – обучение в режиме онлайн протяженностью до десяти месяцев, выбор профессии на «Яндекс.Практикуме» и обязательное прохождение вводного курса с последующим тестом на мотивацию. После курса водители получали сертификат, который позволял им работать по новой специальности – в «Яндекс.Практикуме» есть своя программа трудоустройства.

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Это был второй опыт «Яндекса» по обучению таксистов навыкам в ИТ. Пилот программы прошел в 2020 г.

Помощь государству

Идея «Яндекса» по предоставлению курьерам возможности меньше чем за год получить входной билет в ИТ-сферу, в теории, может улучшить ситуацию с кадровым голодом, с которым эта отрасль сталкивается в последнее время. ИТ-специалисты массово уезжают из России – это началось еще как минимум в 2020 г., после того, как вся страна ушла на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса.

В 2021 г. ничего не изменилось, даже несмотря на отмену большей части «ковидных» ограничений. Нехватку ИТ-кадров признали даже в Минцифры. CNews писал, что в 2021 г. чаще всего ИТ-специалисты уезжали из России или начинали работать на иностранную компанию в стремлении получать больше денег.

В I квартале 2022 г. в плане «утечки мозгов» ситуация резко усугубилась. После начала спецоперации айтишники стали уезжать из России десятками тысяч. По предварительным оценкам, за один только апрель 2022 г. в стране их станет меньше на 100 тыс. Как и в предыдущие годы, россияне, владеющие навыками в этой сфере, стремятся конвертировать часы своей жизни, проведенные на рабочем месте, в большее количество денег. Другая причина – желание жить и работать в стране с более стабильной экономикой.