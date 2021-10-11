У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире

Python достиг первого места в рейтинге языков программирования Tiobe. Для него это первая победа за последние 20 лет. Он сумел свергнуть Java и С, весьма серьезных соперников, годами не пускавших никого на первое место.

Номер один

Язык программирования Python возглавил рейтинг компании Tiobe, оценивающей языки по степени их популярности среди программистов. Рейтинг существует с 2003 г., хотя при составлении самых первых его версий авторы руководствовались данными за последние два года (с июня 2001 г.). До первого места Python добрался впервые, сделав это в октябре 2021 г.

К этому историческому событию Python шел планомерно, обходя одного соперника за другим. Сложнее всего было обогнать двух основных конкурентов – в июле 2021 г. он вплотную подобрался к Java, остановившись на третьем месте, а к сентябрю 2021 г. Python сбросил Java на третью строчку. Последним соперником на пути к вершине был язык С, и на тот момент отставание от него тоже было минимальным.

Программисты всего мира сделали свой выбор

В сравнении с июлем 2021 г. рейтинг Python вырос с 10,95% до 11,27%. Что до С, то его популярность упала с 11,62% до 11,16%. Java по-прежнему удерживает третью строчку с результатом 10,46% против 11,17% в июле 2021 г.

«Давняя гегемония Java и C закончилась. Python, который первоначально был всего лишь простым языком сценариев и рассматривался исключительно как альтернатива Perl, эволюционировал. Простота обучения, огромное количество библиотек и широкое использование во всех областях сделали его самым популярным языком программирования на сегодняшний день», – заявил Пол Янсен (Paul Jansen), генеральный директор Tiobe.

Путь наверх

Рейтинг Tiobe, согласно действующим правилам, обновляется ежемесячно. Определение популярности языков программирования осуществляется путем подсчета числа поисковых запросов, связанных с тем или иным языком.

Рейтинг Tiobe за октябрь 2021 года

Составители рейтинга учитывают различные слова в запросах пользователей, включая language (язык) и programming (программирование). Они берут у крупнейших поисковиков в мире – Google, Bing и др., а также на самых популярных сайтах на всей планете. Их они берут из рейтинга Alexa.

Python присутствует в рейтинге с момента выпуска его самой первой версии. За более чем 20 лет Python почти всегда был в топ-10, и лишь в феврале 2013 г. опустился на 13 строчку. Это наихудший его показатель за все прошедшие годы.

Python также не раз удостаивался звания «Язык года», присваиваемого языкам экспертами Tiobe. Эту награду он получал в 2007, 2010, 2018 и 2020 гг. Это чаще в сравнении с языком С (2008, 2017 и 2019 гг.) и Java (2005 и 2015 гг.).

Более того, это чаще на фоне в принципе всех языков, участвующих в рейтинге Tiobe.

Другие методики

Свой метод расчета популярности языков программирования есть и у аналитической компании RedMonk. Алгоритм его составления отличается от используемого Tiobe. Эксперты берут данные не у поисков, а на специализированных проектах для программистов, в особенности на GitHub (принадлежит Microsoft). Также они учитывают обсуждения тех или иных языков на крупнейшем форуме для разработчиков Stack Overflow.

Популярные языки программирования по версии RedMonk

В последний раз данный рейтинг обновлялся в июне 2021 г., и Python занимал в нем вторую строчку, уступая лишь JavaScript. Ближайшие конкуренты – это Java, PHP и CSS, а язык С находится лишь на 10 позиции.

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Первое место Python удерживает в настоящее время и в рейтинге журнала по электротехнике IEEE Spectrum. Java и С в нем находятся на втором и третьем местах соответственно, за ними следуют С++ и JavaScript.

Рейтинг IEEE Spectrum

По данным составителей рейтинга, Python, в отличие от списка Tiobe, лидирует по уровню популярности как минимум с 2020 г.

Как появился Python

За языком Python, на котором пишут программисты всего мира, стоит один человек – нидерландский разработчик Гвидо ван Россум (Guido van Rossum). Python появился в конце 1980-х годов. Намного позже своего главного конкурента – С (дебютировал в 1972 г.).

Код Python был впервые опубликован в 1991 г., 30 лет назад, но на тот момент он существовал в версии 0.9. Полноценный релиз Python 1.0 состоялся в 1994 г.

Без этого человека не было бы и Python

Процесс развития языка не прекращается и по сей день. Версия 2.0 вышла в октябре 2000 г., а Python 3.0 появился 2008 г. Спустя 13 лет обновления до Python 4.0 до сих пор не было. Пока что язык существует в версии 3.10, распространение которой началось 4 октября 2021 г.

Сам создатель Python в настоящее время работает на Microsoft. Как сообщал CNews, он давно отошел от дел и находился на пенсии, но в ноябре 2020 г. софтверная корпорация сумела каким-то образом переманить его.