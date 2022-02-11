ИТ-компании начали платить бонусы в размере годовой зарплаты инженерам, чтобы те не сбежали к конкурентам

Samsung выплатила своим инженерам премии в размере их зарплаты за 11 месяцев, чтобы те не сбежали к конкурентам. Компания годами борется с «утечкой мозгов». В 2022 г. ее примеру последовала SK Hynix, заплатившая работникам «бонус» в размере 10-месячной зарплаты. Она, как и Samsung, тоже боится лишиться ценных кадров и пытается удержать их при помощи главного мотиватора – денег.

Samsung «подкупает» собственных инженеров

Компания Samsung нашла новое решение в вопросе удержания сотрудников от перехода к конкурентам. Как пишет Nikkei Asia Review, корейский техногигант предотвращает «утечку мозгов» крупномасштабными денежными выплатами.

По информации издания, высококвалифицированные инженеры Samsung получили от компании «бонус», по своим размерам равным зарплате за 11 месяцев. Пока нет данных, скольким именно работникам компании полагаются столь крупные выплаты.

Согласно подсчетам Korea Exchange, средняя годовая зарплата инженеров Samsung составляет около $106 тыс. (7,92 млн руб. по курсу ЦБ на 11 февраля 2022 г.), и это еще по состоянию на декабрь 2020 г. Выплаты в размере зарплаты за 11 месяцев состояли из нескольких частей – сам «бонус» был равен примерно шести зарплатам, плюс в декабре 2021 г. сотрудники получили «13-ю» и сразу «14-ю» зарплату, притом в полном объеме. Еще три зарплаты Samsung выплатила в качестве благодарности за работу.

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По оценке Nikkei Asia Review, средняя зарплата инженеров Samsung в декабре 2020 г. была на 26% выше, чем в декабре 2015 г. Эксперты издания уверены, что в дальнейшем она продолжит расти, что может повлечь за собой и рост и без того крупных премий.

Многолетняя политика

В дополнение к щедрым выплатам Samsung компенсирует своим работникам затраты на еду во время рабочего дня (при условии, если они питаются территории компании). Помимо этого, компания покрывает значительную часть расходов на обучение детей своих сотрудников.

Идея щедрых «бонусов» пришла в голову бывшему главе Samsung Ли Гон Хи (Lee Kun-hee). Именно благодаря ему компания смогла превратиться в техногиганта с мировым именем. Он умер в октябре 2020 г.

Ли Гон Хи еще в 2001 г. заявил, что достижения компании должны вознаграждаться дополнительным заработком ее сотрудников. Доподлинно неизвестно, какие суммы за эти годы Samsung выплатила в качестве премий, однако она была в числе первых южнокорейских компаний, внедривших подобную систему.

Конкуренты берут пример

Щедрость Samsung не могла не остаться не замеченной ее конкурентами. Компания является одним из крупнейших участников рынка памяти, где среди ее соперников есть южнокорейская SK Hynix.

SK Hynix решила не отставать от Samsung в этом плане. В результате в январе 2022 г. все ее сотрудники получили премию в размере зарплаты за 10 месяцев. Руководство объяснило это благодарностью за успешный 2021 г.

Российские компании в большинстве своем пока не готовы платить сотрудникам столь внушительные премии

Выплачивать ценным кадрам огромные суммы, лишь бы только они не убегали к конкурентам, готовы не только южнокорейские техногиганты. Например, американская Amazon заявила недавно о готовности увеличить максимальную заработную плату своих технических и корпоративных сотрудников более чем вдвое – с нынешних 160 тыс. до 350 тыс. в год.

У всего есть причина

Такая щедрость ведущих производителей чипов вызвана хронической нехваткой инженеров на фоне неуклонного глобального роста спроса на полупроводники. Компании, занятые в этой отрасли, вынуждены биться за каждого инженера и других работников, так или иначе связанных с производством чипов, которые так и норовят уйти в компанию с более высокой зарплатой и лучшими условиями работы.

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Amazon хоть и не связана с производством полупроводников, но тоже сталкивается с потерей ценных кадров. В ее сфере деятельности лишить ее компетентных специалистов в любую минуту готовы, в частности, Microsoft и Google.

Политика Китая как дополнительный стимул

Проблема с «утечкой мозгов» в сфере полупроводников настолько серьезная, что за ее решение взялось даже правительство Южной Кореи. Власти страны предпринимают различные меры, способствующие росту числа инженеров. В частности, они поощряют ведущие южнокорейские университеты, если те организовывают курсы для обучения инженеров.

Сотрудничая с университетами, способными готовить новых квалифицированных инженеров, власти Южной Кореи стараются не растерять уже имеющихся. Риск недосчитаться нескольких опытных специалистов (или нескольких десятков) слишком велик, и причина тому – Китай.

КНР регулярно переманивает работников крупных ИТ-компаний, предлагая им очень высокие зарплаты. В результате такие предприятия лишаются не только ценных кадров, но и рискуют невзначай «поделиться» с китайскими конкурентами своими секретными разработками.

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Завлекая работников иностранных технологических компаний, Китай нередко крадет с их помощью их корпоративные секреты. Власти Южной Кореи не могут запретить людям менять место работы, но они вполне в состоянии следить за ИТ-работниками. Как сообщал CNews, в планы руководства страны входит создание реестра инженеров в различных отраслях, в том числе и в полупроводниках.

За всеми, кто попадет в этот реестр, будет установлена слежка – власти намерены контролировать их передвижения, чтобы те не сбежали в Китай. Причем в перечень обязательно попадут и иностранные специалисты, работающие на корейскую компанию или в корейском филиале фирмы из своей страны.

Проблема воровства Китаем ценных кадров стоит очень остро. Например, китайские производители дисплеев ВОЕ и TCL постоянно пополняют свои штаты работниками дисплейных подразделений LG и Samsung. По информации Nikkei Asia Review, на ВОЕ в настоящее время работают свыше 50 инженеров из Южной Кореи. Также более 100 граждан этой страны трудятся на благо Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) – крупнейшего китайского контрактного производителя микросхем.

Многих сотрудников Китай переманил у Micron – американского производителя модулей памяти. Эта компания столкнулась с масштабным бегством сотрудников в китайские компании, уносящих с собой многочисленные секретные данные о новых технологиях. В январе 2022 г. ей даже пришлось закрыть центр разработки оперативной памяти DRAM в китайском Шанхае, откуда осуществлялась чуть ли не оптовая поставка секретов конкурентам из КНР.