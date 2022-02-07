Власти составят реестр разработчиков чипов и будут за ними следить, чтобы те даже не думали сбежать в Китай

Власти Южной Кореи хотят создать реестр инженеров в различных отраслях, в том числе и в полупроводниках. Они будут следить за их перемещениями, чтобы те не «сливали» коммерческие секреты зарубежным компаниям, особенно китайским, и не переходили к ним на работу. Это коснется и инженеров – граждан других стран, работающих на территории Южной Кореи.

Всех посчитают

В Южной Корее будет создан реестр наиболее ценных инженеров, занимающихся разработкой микросхем и, в частности, процессоров. Как пишет издание Nikkei Asia Review, каждого из них возьмут под неусыпный контроль, чтобы власти были в курсе их перемещений.

Столь жесткие методы Южная Корея применяет в целях борьбы с Китаем. Эта страна регулярно «ворует» у нее инженеров, переманивая их, в том числе, более высокими зарплатами.

Другими словами, Южная Корея путем принудительной «переписи» инженеров пытается остановить «утечку мозгов». Кроме того не редко случается, что вместе с кадрами в другое государство «утекают» еще и различные ключевые технологии.

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Создание реестра инженеров входит в план властей Южной Кореи по наращиванию защиты интеллектуальной собственности. Идея является плодом «коллективного разума» – над этим планом и его составляющими работали сотрудники сразу нескольких госведомств страны, включая Министерства промышленности и юстиции, Офис интеллектуальной собственности и Национальное агентство разведки.

Для чего и почему

Власти Южной Кореи, пишет Nikkei Asia Review, в первую очередь хотят обезопасить крупных техногигантов, в частности, Samsung. Это один из ключевых игроков на международном технологическом рынке.

Почему политики озаботились проблемой «утечки мозгов» лишь сейчас, остается неизвестным. Также нет данных, почему они собираются претворять свои задумки в жизнь в течение пяти лет.

За эти годы Южная Корея может недосчитаться нескольких десятков или сотен светлых голов в сфере разработки микросхем. Также может произойти множество случаев утечки технологий – за последние пять лет таковых было зафиксировано 397, и это лишь по официальным данным.

Кто под прицелом

Авторы идеи предлагают установить слежку за перемещениями инженеров, обладающих передовыми знаниями в 12 «основных национальных технологиях», в которых Южная Корея особенно конкурентоспособна. Это касается не только полупроводников, но также элементов питания, OLED-дисплеев (Samsung – один из лидеров в этой области).

Помимо этого, принудительную перепись пройдут специалисты в сфере кораблестроения, а также те, кто умеет работать с металлами, в особенности со сталью.

Проводить перепись должны будут предприятия и научно-исследовательские учреждения. Они будут обязаны внести в реестр всех сотрудников, соответствующих установленным критериям.

Власти страны будут отслеживать отъезд этих инженеров в другие страны и их возвращение на территорию Южной Кореи. В Министерстве промышленности страны уверены, что это позволит удержать инженеров от перехода на работу к иностранным конкурентам.

Иностранцы тоже в опасности

План властей Южной Кореи распространяется не только на граждан этой страны. В реестр будут внесены и иностранные специалисты, работающие в южнокорейских компаниях или местных филиалах иностранных предприятий.

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Если государству удастся реализовать задуманное, то, в теории, они смогут следить за гражданами, например, России или Японии, работающих в корейских представительствах российских или японских компаний. Как они к этому отнесутся и, самое главное, как на это отреагируют власти других стран, покажет время.

Дополнительные меры

В дополнение к переписи инженеров власти Южной Кореи хотят ужесточить наказание за «слив» коммерческой тайны. Пока это карается штрафами, и пока неизвестно, что будет ждать таких инсайдеров в будущем.

Южная Корея также следит за потенциальными утечками технологий в результате слияний и поглощений. В настоящее время иностранные компании должны проходить проверку при приобретении более 50% акций южнокорейских предприятий, обладающих передовыми технологиями. Правительство планирует снизить этот порог до 30%.

В дополнение к этому власти хотят субсидировать до 30% специальных премий, которые компании предлагают высококвалифицированным работникам, чтобы побудить их остаться в стране и не переходить на работу в иностранные компании.

Китай ищет таланты

Возложить вину за то, что за ними будут следить, работающие в Южной Корее инженеры будут именно на Китай. Как пишет Nikkei Asia Review, за один только «ковидный» 2020 г. прокуратура Южной Кореи провела расследование деятельности 112 человек, на которых пало подозрение в нарушении законов о коммерческой тайне. Они подозревались в передаче секретных сведений в КНР. Статистика за 2021 г. пока не приводится, но, по информации издания, число подобных инцидентов неуклонно растет.

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Переманивая иностранных специалистов, Китай постепенно захватывает различные рынки. Например, в начале XXI века корейские LG и Samsung были двумя крупнейшими производителями дисплеев в мире. Но китайские игроки, в частности BOE Technology Group и TCL China Star Optoelectronics Technology, начали расширять производство в середине прошлого десятилетия, не без участия властей в виде национальных и региональных субсидий.

По информации издания, на ВОЕ в настоящее время работают свыше 50 инженеров из Южной Кореи. Также более 100 граждан этой страны трудятся на благо Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) – крупнейшего китайского контрактного производителя микросхем.

Китай переманивает талантливых инженеров не только у Южной Кореи. Американская компания Micron тоже столкнулась с этим. Она даже была вынуждена закрыть свой центр разработки оперативной памяти DRAM в Шанхае (КНР). Китайские компании постоянно переманивают ее сотрудников, которые регулярно уносят с собой секретную информацию. Подробнее об этом читайте в материале CNews.