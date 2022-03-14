Российская кибербезопасность страдает от санкций. Специалисты любыми способами уезжают из страны

Почти треть ИБ-компаний, работающих в России, собирается в ближайшем будущем покинуть страну и взять с собой персонал. Это может вызвать нехватку безопасников, которых в стране и без того недостаточно – их попросту некому обучать. На фоне усиления экономического давления на страну число ИБ-компаний, решивших расстаться с Россией, может вырасти.

Кибербезопасность уходит из России

В России началась невероятная по своим масштабам утечка кадров с сфере кибербезопасности, пишет «Коммерсант». Почти треть компаний из этой области намерены в ближайшем будущем вывезти свой бизнес (а с ним – и специалистов) за пределы России.

О росте проблемы «утечки мозгов» в среде информационной безопасности изданию сообщили сотрудники фонда «Сколково». Наглядно демонстрируют возможный скорый дефицит кадров в ней опрос компаний из этой области, проведенный 10 марта 2022 г.

Почти треть компаний уже ищут способы бегства за рубеж со всеми своими активами. В то же время 72% таких фирм по-прежнему хотят развивать свой бизнес на территории России. Однако нельзя исключать, что по мере роста давления антироссийских санкций на экономику страны и на ее жителей число ИБ-компаний, желающих работать в пределах границ России может резко сократиться.

Безопасников, желающих работать в России, становится все меньше

Пока что многие ИБ-компании, ведущие бизнес в России и работавшие с западным рынком, собираются переориентироваться на внутренний российский рынок, а также на азиатские страны. Однако уже 11% ИБ-компаний заявляют о невозможности ведения своей деятельности в России.

Шанс для отечественных стартапов

Среди ИБ-компаний, которые задумываются об уходе из России или уже сделали это, есть и крупные игроки. CNews писал, что страну покинули оскандалившиеся разработчики антивирусных решений NortonLiveLock и Avast, а вместе с ними – и компания ESET.

Как пишет «Коммерсант», бегство столь крупных игроков откровенно на руку небольшим отечественным компаниям – стартапам, которые не могли отвоевать большую долю рынка, покуда он был занят крупными иностранными игроками. По информации издания, спрос на их решения теперь возрастет, в особенности на фоне непрекращающихся кибератак, что даст им возможность развивать свои технологии и сделать их конкурентоспособными на мировом уровне.

Это подтверждает и гендиректор R-Vision Александр Бондаренко. Он заявил изданию, что спрос на российские решения в области информационной безопасности уже вырос. «Это однозначно освободит ниши, которые смогут занять только российские компании, которые точно смогут нарастить объемы», – добавил он.

Доверие нужно заслужить

По мнению экспертов, чтобы компании стать успешной на российском рынке кибербезопасности, недостаточно просто избавиться от крупных иностранных «акул». Такого мнения придерживается коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар. Он считает, что «сфера требует определенного доверия между заказчиком и поставщиком ИБ-услуг, и новичкам трудно с ходу добиться больших результатов».

Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации Интеграция

Также он сообщил изданию, что именно в сегменте информационно безопасности, в отличие от всей российской ИТ-отрасли, преобладает так называемая «внутренняя миграция». «Специалисты предпочитают уходить не за границу, а в ИТ-подразделения крупных корпораций», – уточнил Федор Дбар.

Компании из всех сфер деятельности, включая ИБ и ИТ, стремительно приостанавливают или вовсе сворачивают свой бизнес в России на почве исторически масштабных санкций со стороны именно западных государств. Их неожиданная сплоченность портив России стала следствием конфликта между Россией и Украиной.

Со слов Федора Дбара, тот факт что Запад отвернулся от России, на деятельности «Кода безопасности» не отразился. «Когда мы планировали экспорт, то делали ставку на страны, которые нейтральны к политике стран Запада, поэтому сейчас никаких проблем с экспортом мы не видим», – сообщил он изданию, добавив, что развитие бизнеса в этом направлении есть. «Количество контактов и командировок по этим вопросам увеличилось», – уточнил Дбар.

Давняя проблема

Об утечке кадров в российской сфере информационной безопасности было известно давно, то есть проблемы в отечественной экономике, вызванные спецоперацией в ДНР и ЛНР, лишь усилили ее, но не стали ее основной причиной. Еще в декабре 2021 г. внимание на данную проблему обратил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «Надо смело признать, что у нас есть кадровая катастрофа в стране по направлению информационной безопасности. По нашей оценке, не менее 20 тыс. сегодня сотрудников кибербезопасности – это дефицит кадров», – заявил он тогда.

Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей Безопасность

Кузнецов связал происходящее с острой нехваткой преподавателей в вузах, способных качественно обучать ИБ-специалистов. Он предложил сфокусироваться именно на кадровом составе учебных заведений, чтобы в дальнейшем нарастить количество айтишников.

В российской ИТ-отрасли в целом не все гладко с кадрами. Большинство отечественных ИТ-специалистов готовы в любой момент перейти на работу в иностранные компании, даже если у них нет представительства в России. Притом многие из них даже согласны на переезд в другую страну, и все это было актуальным еще до стремительного обвала курса рубля. Вероятнее всего, количество российских айтишников, желающих перебраться за границу, выросло.