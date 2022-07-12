В России отменят отсрочку от армии для части ИТ-специалистов

Минцифры планирует усложнить процесс получения организациями статуса ИТ-компании. Эта аккредитация дает сотрудникам мужского пола в возрасте до 27 лет не бояться призыва в армию. Если условия изменятся, то аккредитованных ИТ-компаний станет меньше, как и специалистов, которым полагается отсрочка.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается

В России могут измениться условия аккредитации ИТ-компаний. Как пишут «Известия», Минцифры уже работает над новыми условиями включения организаций в реестр.

В первую очередь это может ударить по льготам для ИТ-специалистов. С весны 2022 г. они, в частности, могут рассчитывать на отсрочку от армии при условии, если они работают именно в аккредитованной организации.

По информации издания, Минцифры рассмотрит вопрос ужесточения условий включения компаний в реестр ИТ-предприятий в кратчайшие сроки – до 1 августа 2022 г. Следствием этого может стать меньшее число компаний, сотрудники которых, подлежащие призыву в ряды вооруженных сил, смогут защитить себя от переезда в казарму. В настоящее время в этот реестр попадают даже организации, весьма опосредованно связанные с информационными технологиями. К примеру, за последние несколько недель в ИТ-компаниями были признаны некоторые отечественные банки.

Что изменится

В настоящее время для включения в реестр ИТ-компаний предприятиям достаточно иметь один или несколько видов деятельности, связанных с ИТ. Это должно быть подтверждено соответствующим колом ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Подать заявку на аккредитацию можно через портал госуслуг.

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Если Минцифры примет решение об ужесточении требований к компаниям, то список критериев может получить сразу несколько новых пунктов. «Среди дополнительных критериев, которые предлагается ввести для прохождения аккредитации, рассматриваются следующие: доля сотрудников, занимающихся ИТ, и доля выручки от разработки и внедрения ИТ», – сообщили изданию представители Минцифры.

К моменту выхода материала итоговый список требований, с учетом нововведений, еще не был готов. По словам представителей Минцифры, министерство в настоящее время находится в диалоге с представителями ИТ-отрасли и обсуждает с ними различные варианты.

Другие преференции надо заслужить

В Минцифры сообщили изданию, что получение аккредитации в качестве ИТ-компании открывает предприятиям доступ исключительно к праву ее работников мужского пола не бояться призыва в армию. Все остальные послабления, включая льготную ипотеку для сотрудников, на этом этапе компаниям не полагаются.

Чтобы иметь право рассчитывать на полный список преференций со стороны государства, аккредитованным ИТ-компаниям потребуется выполнить ряд дополнительных условий. Помимо прочего, им нужно предоставить в Федеральную налоговую службу документ, в котором указано, что часть своей выручки предприятие получает с продажи ИТ-продуктов и услуг.

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Какой доли выручки от реализации ИТ-продуктов достаточно для получения льгот, представители Минцифры уточнять не стали. Однако у отрасли есть ответ на этот вопрос. По словам эксперта Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, этот показатель должен составлять как минимум 90%. Что касается требований к количеству ИТ-сотрудников организации, это они на 12 июля 2022 г. установлены не были.

Связь между ИТ и армией

Отсрочка от армии, предоставляемая работникам ИТ-компаний - это одна из мер по сдерживанию оттока ИТ-кадров за границу. После начала спецоперации на Украине из России хлынул поток специалистов в сфере ИТ, насчитывающий десятки тысяч человек.

Повлияет ли новая инициатива Минцифры на усиление «утечки мозгов» из России, пока неизвестно. Но в стране уже предпринимались попытки по полному запрету на выезд за рубеж ИТ-специалистов.

Для этого в марте 2022 г. даже был подготовлен отдельный законопроект, согласно тексту которого, для выезда за рубеж и работы на иностранную компанию. ИТ-специалисту требуется получать разрешение Федеральной службы безопасности. Если же речь идет просто об отбытии за рубеж, без последующего трудоустройства, то ИТ-кадрам нужно за месяц до предполагаемого отъезда уведомить о нем Погранслужбу. Несоблюдение этих требований авторы законопроекта предложили карать штрафом в размере 100 тыс. руб. и ограничением на выезд из страны.

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Данная инициатива встретила резкую критику со сторон властей. Против нее высказались Минцифры, комитет Госдумы по информполитике и лично вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, курирующий отечественную ИТ-отрасль.