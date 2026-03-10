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Назарова Юлия

СОБЫТИЯ


10.03.2026 «Ozon Забота» и банк еды «Русь» открыли в Челябинской области склад «Гуманитарного резерва» 1
06.10.2022 «Кросс технолоджис» провела ребрендинг 1
04.04.2022 В России резко упало число ИТ-вакансий, а количество резюме выросло 1
17.03.2022 За российскими ИТ-специалистами выстроилась огромная очередь. Они срочно требуются банкам и министерствам 1
18.12.2014 Softline разработала портал муниципальных услуг города Сочи на базе SharePoint 2013 1
22.07.2014 Softline создала корпоративный портал для «Волго-Вятского банка Сбербанка» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Назарова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 3
Softline - Софтлайн 3743 2
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 58 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
9594 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 1
Ланит - Artezio - Артезио 97 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 1
InnoSTage - Инностейдж 220 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 27 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 1
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
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Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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