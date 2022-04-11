Российский искусственный интеллект остается без специалистов. Профильные кадры уже за границей, а вузы не умеют обучать новых

В российской ИИ-сфере назрел колоссальный дефицит кадров. Опытные специалисты бегут за рубеж, а у российских вузов нет возможности готовить новых. Выпускники имеют слишком низкий уровень знаний в сфере искусственного интеллекта, и компаниям приходится тратить свои деньги на их дообучение.

Кадров катастрофически не хватает

Непрекращающийся отток ИТ-кадров за границу сильнее всего ударил по искусственному интеллекту и нейросетям. Как пишет «Коммерсант», в этом сегменте почти полностью исчезла конкуренция среди специалистов – на одну открытую вакансию приходится в лучшем случае два кандидата.

Нехватка специалистов образовалась в I квартале 2022 г., около половины которого пришлось на спецоперацию и последовавшие за ней антироссийские санкции. Проблема фиксируется в сегментах искусственного интеллекта, машинного обучения, нейросетей и языков программирования в сфере искусственного интеллекта.

Менее двух претендентов на одну вакансию – это крайне низкий показатель для ИТ-отрасли. Для сравнения, в среднем для этой сферы на одну открытую вакансию приходятся три специалиста, желающие получить эту работу.

В том же I квартале 2022 г. было заметно и минимальное количество вновь созданных или обновленных резюме специалистов в области искусственного интеллекта. Таковых оказалось в пределах 16 тыс., тогда как в целом по отрасли было размещено более чем в 12,5 раз больше резюме – свыше 200 тыс.

Российский искусственный интеллект как отрасль может стать жертвой «утечки мозгов»

CNews писал, что ИТ-кадры уезжают из России десятками тысяч, и объемы «утечки мозгов» растут от месяца к месяцу. Власти идут на разные меры, включая отсрочку от армии для ИТ-специалистов и льготную ипотеку. Также был разработан законопроект по запрету выезда за границу таким кадрам, но ход его рассмотрению не был дан.

Санкции как катализатор

Антироссийские санкции безусловно, повлияли на темпы оттока за рубеж специалистов по нейросетям, но не стали их первопричиной. Со слов опрошенных изданием экспертов, данная проблема длится годами, но события февраля и марта 2022 г. ситуацию усугубили.

Это сказывается на кадровом голоде в ИИ-сфере, но не менее сильное влияние на его рост оказывает и проблема низкого качества российского профильного образования. «Специалистов в этой области из российских вузов компании не могут нанять последние три года из-за низких компетенций», – заявил «Коммерсанту» неназванный источник в отрасли, комментируя ситуацию с нехваткой кадров в области языков программирования для ИИ.

Вузы не поспевают за трендами

Представители российской ИТ-отрасли прямым текстом говорят, что отечественные вузы почти не уделяют внимание подготовке кадров по направлению искусственного интеллекта. Такое мнение высказал, в частности, глава директор центра разработки компании Artezio (входит в группу «Ланит») Дмитрий Паршин, заявив, что «для академического образования фокус на этом направлении не приоритетен».

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 CNews Analytics

Дмитрий Паршин добавил, что компаниям приходится вкладываться в дополнительное обучение молодых специалистов, имеющих, казалось бы, ИТ-образование. «Выпускников требуется дополнительно обучать в условиях современной разработки ПО, поэтому частные компании занимаются внутренним образованием специалистов в собственных лабораториях, инвестируют в обучение», – сказал Дмитрий Паршин.

«Нужно приводить систему образования и учебные программы к реальным рыночным запросам», – сказал Дмитрий Паршин, отметив, что без этого нехватка ИИ-специалистов в России будет лишь расти.

Университеты пытаются решить проблему

Отечественные вузы, хотя и далеко не все, уже взяли курс на подготовку ИИ-кадров. Так, в МГТУ им. Н. Э. Баумана создается профильная кафедра «Технологии искусственного интеллекта», на которой «планируется развивать ИИ как технологию критической инфраструктуры для государства», сообщили «Коммерсанту» представители университета. «Кроме знаний об использовании ИИ, которыми уже владеют наши выпускники, необходимо уметь создавать и настраивать "инструмент" под прикладные задачи», – добавили они. Между тем, на момент публикации материала не было известно, на каком именно этапе своего формирования находится эта кафедра.

В МФТИ и вовсе считают, что для получения достаточного объема необходимых знаний в сфере технологий искусственного интеллекта вовсе не обязательно учиться четыре-шесть лет. Такого мнения придерживается директор Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.

По его словам, решить проблему нехватки профильных кадров могут интенсивные курсы и ускоренные программы обучения. Также Малеев добавил, что бизнес-среде следовало бы лучше взаимодействовать с вузами более четко обрисовывать требования к новым специалистам. «Не каждый работодатель может четко поставить запрос, что и сказывается на поиске специалистов», – сказал Алексей Малеев.