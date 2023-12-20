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Россия заняла 13 место в рейтинге стабильности национального сегмента Интернета

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам, представляет результаты исследования влияния возможных сбоев сетей системообразующих операторов связи на глобальную доступность национальных сегментов Интернета.

Исследование объясняет, как отказ одной автономной системы (АС) влияет на глобальную связность отдельного региона. В большинстве случаев крупнейшая автономная система в регионе является доминирующим интернет-провайдером (ISP) на рынке; иными словами, цифры исследования показывают, какой процент сетей в каждой стране останется без доступа в Интернет в случае сбоя у главного Интернет-провайдера страны. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs.

По результатам исследования национальных сегментов 187 стран мира в 2023 г. был составлен рейтинг государств в порядке возрастания показателя, отражающего зависимость доступности1 национальных сегментов Интернета от отказов в работе наиболее значимых операторов связи (Tier-1).

Надежность IPv4 (Internet Protocol version 4)

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Надежность IPv4 (Internet Protocol version 4)

Для формирования рейтинга отбирались операторы, отказ которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента.

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Сравнительная таблица топ-20 стран по устойчивости национальных сегментов сети Интернет в IPv4 2022-2023 гг.

Ключевые изменения: Сингапур потерял 11 позиций, опустившись с 4 на 15 место, критическая AS изменилась со StarHub (AS4657) на SingNet (AS3758); Тайвань вернулась в рейтинг на 17 место (в 2021 г. была на 20 позиции); спустя семь лет отсутствия Филиппины вернулись в рейтинг на 20 позицию, в 2022 г. были на 24 месте; США вернулись в рейтинг с 28 на 18 место; Люксембург вышел из рейтинга, переместившись с 16 на 39 место; Индонезия опустилась на четыре позиции с 17 места и покинула рейтинг.

Рейтинг отказоустойчивости интернета который год подряд демонстрирует устойчивый тренд планомерного улучшения связности. Бразилия, Германия, Нидерланды прочно удерживаются в топ-3 уже два года, а значит, число связей между их автономными системы настолько велико, что отказ критической автономной системы не приведет к недоступности этих регионов.

Обращает на себя внимание резкая потеря позиций в рейтинге Люксембургом, который не только вышел из топ-20, но опустился сразу на 39 место. Его критическая AS сменилась с Cogent (AS174) на Post Group Luxembourg (AS6661), которая, в свою очередь, имеет достаточно много локальных клиентов. В 2023 г. несколько клиентов Post Group Luxembourg отказались от всех других провайдеров, оставив эту AS в качестве единственного поставщика данных и оказавшись таким образом полностью зависимыми от политик маршрутизации этой автономной системы. Соответственно критичность отказа Post Group Luxembourg для страны существенно возросла, а в силу небольших размеров государства уже одно это событие привело к колоссальному снижению отказоустойчивости интернета.

В Сингапуре, потерявшем 11 позиций в 2023 г., также произошла смена автономной системы со StarHub (AS4657) на SingNet (AS3758), обладающую большим уровнем критичности. А чем выше уровень критичности, тем больше AS останется без связи при отключении данного оператора и тем ниже его позиция в рейтинге.

Вероятнее всего, критичность SingNet возросла за счет того, что из клиентов StarHub ушло несколько автономных систем, которые остались только с одним провайдером – SingNet, и его отключение грозит им полной потерей связанности.

Если продолжать смотреть на крупнейших провайдеров Сингапура, то необходимо отметить общенациональный сбой в австралийском подразделении SingTel (AS7473) – Optus (AS7474) – в ноябре 2023 г. По нашим данным, Optus является четвертой AS в стране по количеству локальных клиентов, и эти клиенты испытывали проблемы с работой интернет-сервисов на протяжении почти 14 часов. Дополнительно отметим, что с точки зрения BGP, Optus не имеет резервных провайдеров, у него есть только один upstream – SingTel.

Среди новичков 2023 г. можно выделить Филиппины, которые стабильно улучшали свои позиции на протяжении последних четырех лет и теперь, наконец, добрались до первой 20-ки рейтинга.

«Год за годом мы отмечаем положительную глобальную тенденцию к повышению надежности и общей доступности. И текущий 2023 г. не стал исключением, – сказал Дмитрий Ткачев, генеральный директор Qrator Labs. – В мире продолжает прослеживаться тенденция повышения уровня отказоустойчивости: средний показатель надежности улучшился почти в два раза, с 41,1% в 2017 г до 25,72% в 2023 г».

Россия немного улучшила свои позиции в рейтинге как в абсолютном выражении (за счет повышения уровня надежности), так и в относительном — за счет резкого падения Сингапура. Российские автономные системы всегда стараются иметь как минимум по два upstream-провайдера для обеспечения высокой отказоустойчивости, и в данном случае эта «традиция» демонстрирует положительные результаты уже второй год подряд. Тем не менее, стоит учитывать, что на позиции в рейтинге могут оказать негативное влияние укрупнения и объединения операторов связи, если таковые случатся в будущем.

Надежность IPv6 (Internet Protocol version 6)

Многим известно, что, несмотря на похожее название протоколов IPv4 и IPv6, их реализация совершенно разная. Конечно, относительная новизна и существенные отличия в работе этих двух протоколов замедляют темпы внедрения IPv6-маршрутизации в Интернете. Это подтверждает статистика использования IPv6 от Google, которая показывает, что распространение этого протокола в мире растет, но не экспоненциально, что присуще многим интернет-технологиям, а линейно (график иллюстрирует процент от всех сеансов, использующих IPv6 для подключения к серверам Google). Тем не менее, за восемь лет публикации исследования Qrator Labs этот параметр вырос с 10 до 44,87% в 2023 г.

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Сравнительная таблица топ-20 стран по устойчивости национальных сегментов сети Интернет в IPv6 2022-2023 гг.

Ключевые изменения: топ-2 не меняется второй год подряд: первые позиции удерживают Бразилия и Германия; Нидерланды набрали пять позиций, заняв почетное третье место и сдвинув Англию на четвертую ступень рейтинга; Япония, отсутствовавшая в топ-20 с 2021 г., ворвалась в рейтинг сразу на пятое место; Китай оказался на 12 месте спустя два года отсутствия в первой двадцатке; Индонезия потеряла 13 позиций, резко опустившись с 4 на 17 место.

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«Практически ежегодная смена лидеров свидетельствует о динамичности развития IPv6. Отметим, что в отличие от IPv4 средняя устойчивость и частичная связанность для IPv6 не улучшается. Однако если посмотреть на лидеров рейтинга (первые 20 стран), для которых, очевидно, надежность является одним из приоритетов, то можно видеть улучшения в средней доле отказа – с 7,06% в 2022 до 5,34% в 2023», – сказал Дмитрий Ткачев.

Рейтинг устойчивости национальных сегментов сети Интернет рассчитывается Qrator Labs восьмой год подряд (первое исследование было опубликовано в 2016 г).

Методика расчета

На первом этапе с использованием системы с помощью модели отношений Qrator.Radar для каждого оператора в мире был сделан расчет всех альтернативных маршрутов прохождения трафика до трансконтинентальных Tier-1 операторов.

На втором этапе с использованием базы геоданных Maxmind GeoIP были сопоставлены страны с каждым IP-адресом каждой автономной системы.

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Далее для каждой АС была подсчитана доля ее адресного пространства, соответствующего выбранному региону. Были отфильтрованы интернет-провайдеры, находящиеся в точке обмена трафика в регионе, где они не имеют значительного присутствия.

Для формирования рейтинга отбирались операторы, отказ которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента.

Чем больше число альтернативных маршрутов трафика между автономными системами, тем более отказоустойчивым и стабильным является интернет-сегмент.

Хотя некоторые пути являются более важными, чем другие, создание как можно большего числа альтернативных маршрутов является единственным способом диверсификации рынка и обеспечения достаточно надежной сети.

Глобальная связность любой АС, независимо от того, является ли она региональным игроком или международным гигантом, зависит от количества и качества ее путей к Tier-1 провайдерам. Как правило, Tier-1 подразумевает международную компанию, предлагающую глобальную услугу IP-транзита и подключение к другим Tier-1 операторам.

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Qrator Labs – компания в области сетевой безопасности и обеспечения непрерывной сетевой доступности интернет-ресурсов. Предлагает решения для фильтрации трафика, защиты от сетевых атак и обеспечения бесперебойного функционирования интернет-ресурсов клиента в режиме 365/24/7. Собственная геораспределенная сеть фильтрации, построенная на базе единой архитектуры BGP Anycast, для защиты приложений заказчиков от любых интернет угроз, приводящих к недоступности ресурсов в сети интернет, состоит из 15 точек присутствия по всему миру, с пропускной способностью анализа и фильтрации более 4 Тбит/с. Портфель решений компании включает в себя: защиту от DDoS-атак, защиту от взлома (WAF), CDN (сеть доставки контента), устойчивый DNS, защиту от ботов и Qrator.Radar - уникальную глобальную систему BGP-мониторинга в режиме реального времени.

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