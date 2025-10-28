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Curator Эйч-Эль-Эль Curator.AntiBOT Qrator Bot Protection Qrator AntiBot

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2025 Георгий Тарасов -

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

 1
03.06.2025 Curator защищает DownDetector.su от DDoS-атак и ботов 1
13.12.2023 Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT 1
06.12.2023 Qrator Labs зафиксировала всплеск бот-активности в период распродаж «Черной пятницы» 2023 1
01.11.2023 Статистика DDoS-атак в III квартале 2023 года 1
25.04.2023 Статистика DDoS-атак в I квартале 2023 года 1
03.04.2023 Мошенники бомбардируют россиян SMS от имени банков. Число атак за год выросло в разы 1
22.09.2021 Qrator Labs выпускает решение для защиты от ботов Qrator Bot Protection 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Curator и организации, системы, технологии, персоны:

Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 8
OpenAI 542 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
PRO32 - ПРО32 58 1
RuVDS - МТ Финанс 107 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 1
Perplexity - Perplexity AI 60 1
Grant Thornton - САЙБЕР Бизнес Консалтинг - FBKCS - ЭфБиКей Сайберсекьюрити 5 1
Andmaxlab - Лаборатория Андмакс 2 1
Ростелеком 10948 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
Selectel - Селектел 544 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
Cloudflare 172 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Google LLC 12690 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 47 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 7
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 180 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Robots.txt 28 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
BGP Anycast 10 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 2
Parsing - Парсинг - Parser - Парсер 61 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 208 3
Curator - Эйч-Эль-Эль - Curator.AntiDDoS - Qrator AntiDDoS - Qrator DDoS Protection 10 3
OpenAI - ChatGPT 720 2
Google Chrome - браузер 1701 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 17 2
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 91 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 37 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 94 1
FreePik 1841 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Curator.CDN 7 1
УЦСБ - SOC - Центр мониторинга кибербезопасности 12 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Huawei Cloud 84 1
ВТБ Мультибонус 4 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 1
Тарасов Георгий 13 7
Лямин Александр 75 2
Ткачев Дмитрий 32 2
Цаплин Никита 87 1
Качуров Евгений 7 1
Бобрышев Даниил 4 1
Собецкий Игорь 1 1
Смирнов Дмитрий 112 1
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 1
Вураско Александр 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Ближний Восток 3154 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Америка Южная 884 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Индонезия - Республика 1058 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 127 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 139 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
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