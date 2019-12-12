«Техносерв Cloud» представил обновленный сервис для ритейла по защите от DDoS-атак

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» представил обновленный комплексный сервис по защите от DDoS с одновременным использованием WAF (Web Application Firewall), ориентированный на потребности ритейла.

Сервис позволяет предотвратить вредоносные атаки на информационные системы, количество которых увеличивается в период предпраздничных распродаж. Зачастую компании вместо комплексной системы защиты от DDoS отдают предпочтение упрощенной. Однако такие решения не могут гарантировать исключения потерь из-за простоев бизнес-систем в период пиковой нагрузки или целенаправленной атаки. Своевременная профилактика обеспечит бесперебойную работу информационных ресурсов и позволит избежать финансовых затрат.

Теперь ритейлеры и другие клиенты с высоконагруженными веб-сайтами могут подключить обновленное решение «Техносерв Cloud» по DDoS-защите с обеспечением дополнительного уровня безопасности за счет применения WAF. Сервис способен предотвратить многовекторные атаки, которые могут модифицировать данные и вывести бизнес-системы организации из строя.

Комплексный сервис по защите от DDoS в облаке «Техносерв Cloud» предусматривает применение решений Qrator с использованием распределенной системы очистки трафика и машинного обучения для распознавания угроз, а также автоматического подавления атак. Кроме того, услуга предусматривает многоуровневую защиту от сбоев при нейтрализации атак и является одной из самых надежных на рынке. То есть внутренний стандарт дублирования всех компонентов распространяется не только на оборудование и электроснабжение, но и на выделенные каналы связи, точки и ЦОДы, подключения к подрядчикам. Сервис подходит для бизнеса, выручка и репутация которого напрямую зависят от безупречной стабильности работы компании.

«В высококонкурентном бизнесе DDoS является одним из распространенных средств недобросовестной борьбы. Мы предлагаем широкий набор инструментов для обеспечения максимальной безопасности информационных систем клиентов в облаке "Техносерв Cloud". Приложено немало усилий для того, чтобы наши сервисы для защиты, как кирпичики, можно было встроить в решение. Например, услуга WAF может быть в любое время интегрирована в систему, не нарушая ее работы. К тому же потенциальные заказчики могут пользоваться этим простым и удобным решением, например, только в периоды пиковых нагрузок на их базовую систему защиты», − отметил Михаил Блинов, руководитель Техносерв Cloud.

«DDoS-атаки остаются одной из самых заметных угроз для российского бизнеса, развивающего цифровые каналы услуг. Соответственно и уровень зрелости компаний в подходах к обеспечению кибербезопасности постепенно растет. Уже тысячи компаний из различных индустрий доверили Qrator Labs обеспечение непрерывности и стабильности работы своих информационных ресурсов, подключившись к отказоустойчивой распределенной сети фильтрации трафика Qrator. Благодаря сотрудничеству с Техносерв Cloud мы сможем еще больше расширить пул наших клиентов, получив поддержку от нашего партнера, обладающего широкой экспертизой по реализации масштабных ИТ-проектов», − сказал Александр Лямин, основатель и генеральный директор Qrator Labs.

