Qrator Labs выходит в Южную Америку

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам, сообщает об открытии нового центра очистки трафика в Бразилии для предоставления услуг по противодействию DDoS-атакам в регионе Южной Америки.

Рынок Южной Америки переживает бурный рост в сфере технологий. Массово запускаются онлайн-сервисы, появляется большое число операторов связи, и трафик растет немыслимыми темпами. Так, рынок электронной коммерции Бразилии является самым крупным в Южной Америке и вместе с тем наиболее динамичным сектором экономики.

По данным компании GSMA, к 2024 году трафик данных в странах Латинской Америки вырастет более чем в шесть раз, а к 2025 году уровень проникновения связи 5G достигнет 62 миллионов подключений.

Параллельно с ростом экономики, появлением большого числа новых игроков на рынке и, соответственно, увеличением конкуренции растет и интерес злоумышленников к бизнесам этого региона. Вот уже несколько лет DDoS-атаки являются одной из самых серьезных угроз в Южной Америке, поскольку инфраструктура далеко не всех бизнесов обладает необходимым уровнем защиты, что дает злоумышленникам множество возможностей для проведения нападений с целью получения выкупа или организации DDoS-атак на заказ.

Открывая новую точку присутствия в Бразилии, Qrator Labs увеличивает покрытие своей сети во всем регионе Южной Америки, так что теперь услуга защиты от DDoS-атак будет предоставляться клиентам с минимальными задержками трафика, чтобы любой бизнес мог подключиться к облачному решению Qrator Labs по приемлемой стоимости и надежно обезопасить себя от распределенных сетевых атак.

«Рынок Латинской Америки обладает очень большим потенциалом с точки зрения роста трафика и развития интернет-инфраструктуры. Поэтому логичным шагом для нас стало открытие нового центра очистки трафика в Бразилии с целью расширения своего присутствия в регионе. Следуя нашей миссии сделать Рунет более безопасным пространством, мы хотим предложить наш облачный сервис как можно большему числу компаний Южной Америки, чтобы повысить общую защищенность региона и отказоустойчивость инфраструктуры любого бизнеса. В дальнейших планах нашей компании – расширение сети Qrator Labs в юго-восточном направлении, в частности, открытие новой точки фильтрации в Индии», – комментирует основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин.

Сегодня сеть фильтрации Qrator Labs включает в себя 14 точек фильтрации: новый центр очистки трафика в Южной Америке, три узла в России, два — в США, три — на территории ЕС, четыре — в Азии и один — на Ближнем Востоке.