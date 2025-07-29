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Индексная книга (каталог) CNews*
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Марков Александр


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Ученые Сеченовского университета создали «мозг-на-чипе» для изучения терапии глиобластомы 1
14.02.2024 «ИЦ Телеком-Сервис» оснастил сеть парков развлечений Joki Joya интерактивным и AV-оборудованием 1
07.02.2024 «Цифра» представила дизайн-систему Prizm 1
13.03.2015 ИТ-аутсорсеры – растущая проблема защиты данных 1
25.02.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
20.03.2012 «Роснефть» выбрала ЕЭТП в качестве поставщика услуг 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Марков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5094 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 2
VK - Mail.ru Group 3497 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 151 2
Promt - Промт 301 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 825 2
Microsoft Corporation 24970 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
PayPal 657 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3002 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 380 1
Intel Corporation 12363 1
Цифра ГК 2497 1
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2568 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 135 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 24 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 165 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1499 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 37 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 87 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 27 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12274 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4559 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5627 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29805 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69612 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11565 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16454 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30987 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21364 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22161 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13085 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1995 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2477 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16605 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3312 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1493 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5125 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2113 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14178 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4252 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 12 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4220 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7595 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2581 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6564 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13192 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9025 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4107 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4717 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1191 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 961 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14129 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7181 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25101 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1599 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2146 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11701 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3254 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16471 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3374 1
Hacktivism - Хактивизм 231 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15830 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5713 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 69 1
Microsoft Windows 16041 1
Prizm 4 1
Google Chrome - браузер 1604 1
Халин Дмитрий 56 2
Лямин Александр 74 2
Шаблыков Никита 29 2
Коротнев Константин 34 2
Дубровин Владимир 3 2
Кожанов Михаил 2 2
Никифоров Николай 1136 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Яшин Леонид 21 1
Ермаченков Алексей 14 1
Стуров Дмитрий 33 1
Пшыченко Дмитрий 20 1
Емельянов Антон 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 151350 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52804 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7845 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44632 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18067 1
Европа 24460 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 731 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53342 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19584 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6024 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6094 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 379 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 273 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49836 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5155 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 862 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11226 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 666 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5241 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2527 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2379 1
Металлообработка 50 1
Английский язык 6792 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11336 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8265 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374329, в очереди разбора - 748419.
Создано именных указателей - 179182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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