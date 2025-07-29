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Марков Александр
УПОМИНАНИЯ
Марков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 69 1
|Microsoft Windows 16041 1
|Prizm 4 1
|Google Chrome - браузер 1604 1
|Халин Дмитрий 56 2
|Лямин Александр 74 2
|Шаблыков Никита 29 2
|Коротнев Константин 34 2
|Дубровин Владимир 3 2
|Кожанов Михаил 2 2
|Никифоров Николай 1136 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
|Яшин Леонид 21 1
|Ермаченков Алексей 14 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Пшыченко Дмитрий 20 1
|Емельянов Антон 62 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11336 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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