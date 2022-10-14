Разделы

Oxygen ЦОД


УПОМИНАНИЯ


Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2020 1
14.10.2022 Литиевые или свинцовые: какие аккумуляторы лучше взять для ЦОД? 1
27.01.2021 Qrator Labs поможет защитить от DDoS-атак клиентов дата-центра Oxygen 1
22.11.2019 IBS Datafort пополнил сеть дата-центров ЦОДом O2xygen 3

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Oxygen ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:

ИНГРОСС Лтд - Engross 3 1
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 31 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 290 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1675 1
Broadcom - VMware 2437 1
Крок - Croc 1791 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 151 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Eaton 71 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 30 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1143 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 2
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД 73 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1377 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2298 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10031 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1507 1
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 66 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1828 1
Эквалайзер - Equalize - темброблок 492 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2348 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5753 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3367 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2538 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 505 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3078 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 352 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1015 1
Depositphotos - фотобанк 409 1
Oxygen Cloud Platform 4 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 1
Apple iPhone 6 4863 1
Кулаков Павел 29 2
Пауков Сергей 17 1
Гавренков Сергей 12 1
Швецов Евгений 2 1
Михайличенко Максим 3 1
Лямин Александр 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5303 1
Сингапур - Республика 1890 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 469 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 133 1
Литий - Lithium - химический элемент 590 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 344 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

