Морозов Дмитрий


СОБЫТИЯ


30.01.2026 Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля 1
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
01.04.2021 «ВТБ мои инвестиции» может стать частью экосистем через развитие API 1
04.07.2018 «Газпром Нефть», HTC И Modum Lab внедряют иммерсивные образовательные технологии 1
22.09.2017 Круглый стол CNews. «Видеонаблюдение: облака, аналитика, оптимизация хранения» 1
12.05.2017 Bayer представила электронную таблетницу «Эриус контроль» для аллергиков. Фото 1
08.04.2016 Разработчик мобильной VR-гарнитуры 3DiVi получил 4,8 млн руб. от «Сколково» 1
18.12.2014 Новый фронт рынка ИТ-услуг: управление ИТ-ландшафтом госкорпораций 1
28.11.2014 Чего не хватает госпорталам? 1
27.11.2014 Искусственный интеллект на службе российской фарминдустрии 1
11.04.2014 Мобильность в ритейле: онлайн правит бал 1
14.01.2014 Стоимость SaaS все еще высока для СМБ 1
23.12.2013 Облачные сервисы в банках, госсекторе и ВПК: перспективы и ограничения 1
19.12.2013 Как выбрать архитектуру облачного решения 1
16.12.2013 Облачные технологии: все еще в ожидании взрывного роста 1
13.12.2013 Мигрируя в облака, бизнес получает не только экономический эффект 1
09.08.2013 Лихорадка ЦОДостроительства еще не наступила 1
11.03.2010 Поможет ли ITSM сделать бизнес эффективным? 1
17.10.2005 ARPU контента меньше, чем контент 1
23.05.2003 Hyundai открывает в России производство ЖК-мониторов и телевизоров 2

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Морозов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 131 8
Broadcom - VMware 2507 5
Microsoft Corporation 25315 4
Крок - Croc 1816 4
МегаФон 10051 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 269 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 3
Google LLC 12320 2
Парадигма 161 2
Original Group - Оригинал АО 3 2
Ростелеком 10391 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9232 2
БАРС Груп 562 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 2
3DiVi - Тридиви 14 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 262 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 2
Alfa Laval - Альфа Лаваль 4 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Анкад - Ancud 49 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 95 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
Caravan - Караван 89 1
Астерос Сервис 10 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
De Novo - Де Ново 45 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Epicor Software Corporation 161 1
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 1
SolidLab - СолидЛаб 27 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Роснано - Роснано Информ 6 1
Next Media Group - Некст Медиа 38 1
MemSQL 2 1
Samsung Electronics 10686 1
SAP SE 5454 1
Dell EMC 5102 1
Cisco Systems 5231 1
Amazon Inc - Amazon.com 3155 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8280 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3019 2
Газпромнефть СМ - Газпромнефть Смазочные материалы 5 1
Kama Flow - КФ Венчурс 25 1
Mascotte 22 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
РМГ - Русская Медиагруппа 20 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 93 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1061 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1144 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Hyundai Motor Company 421 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
X5 Group - Перекрёсток 610 1
Газпром нефть 676 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 1
British Airways - British Midland International 127 1
Bayer AG - Байер 85 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3408 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5303 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5015 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6327 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3273 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
Администрация городского округа Самара 23 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12993 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3565 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73666 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17157 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31935 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11590 3
Стандартизация - Standardization 2243 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4795 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1373 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1047 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1892 2
Управляемость - Manageability 1955 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18555 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4846 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2779 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3567 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3070 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13380 2
InfoWatch Appercut Security 34 3
Google Android 14781 2
Apple iOS 8305 2
Microsoft Azure 1470 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Microsoft Kinect 200 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 1
МегаФон ЦОД 6 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 37 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Hyundai ImageQuest 2 1
Microsoft Windows 16412 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5898 1
Google Cloud Platform - GCP 348 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
SAP Ariba 301 1
ВТБ Мои Инвестиции 59 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Яндекс.Плюс 226 1
Stafory - робот Вера 355 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 66 1
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 18 1
SAP Basis 15 1
Василенко Александр 94 4
Хайретдинов Рустэм 90 3
Бессарабский Алексей 29 3
Прянишников Николай 311 3
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 2
Заединов Руслан 47 2
Шамшурин Дмитрий 2 2
Ахмеров Тимур 89 2
Захаренко Максим 56 2
Браверман Анатолий 6 1
Борисов Евгений 19 1
Кузьмин Сергей 43 1
Крутов Дмитрий 19 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Мелехин Иван 24 1
Соколова Анастасия 12 1
Шмелев Павел 18 1
Колмычек Павел 17 1
Осипов Сергей 42 1
Карпов Алексей 24 1
Севастьянов Алексей 25 1
Нестеренко Алексей 4 1
Мартынюк Александр 15 1
Рыльцов Александр 1 1
Мякишева Марина 84 1
Рыбакова Любовь 17 1
Панкратова Оксана 42 1
Ковалев Виктор 40 1
Трифаленков Илья 17 1
Куликовский Сергей 8 1
Бокарев Тимофей 36 1
Щербина Сергей 14 1
Аксенов Евгений 20 1
Саввин Антон 18 1
Синяченко Андрей 10 1
Габриэль Владимир 10 1
Толь Елена 8 1
Рыжонков Василий 7 1
Корчагин Игорь 8 1
Киселева Анастасия 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158045 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53552 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46030 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14531 3
Европа 24671 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8204 2
Германия - Федеративная Республика 12955 2
Европа Западная 1492 2
США - Техас - Хьюстон 252 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18335 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4110 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Южная Корея - Республика 6874 1
Япония 13562 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3305 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4314 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Франция - Французская Республика 7994 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2703 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2935 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3411 1
Китай - Тайвань 4142 1
США - Калифорния 4778 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1708 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 722 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 685 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1003 1
Бельгия - Брюссель 237 1
США - Массачусетс - Бостон 383 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3672 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6281 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 233 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 663 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
КДЦ - Консультативно-диагностический центр 14 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Аренда 2581 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 666 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 61 1
InformationWeek 241 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11435 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
IDC - International Data Corporation 4943 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 4
IDC Russia - IDC Россия 183 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
QuinStreet Enterprise 2 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Forrester Research 828 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2141 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
