Получите все материалы CNews по ключевому слову
Морозов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Морозов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Василенко Александр 94 4
|Хайретдинов Рустэм 90 3
|Бессарабский Алексей 29 3
|Прянишников Николай 311 3
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 2
|Заединов Руслан 47 2
|Шамшурин Дмитрий 2 2
|Ахмеров Тимур 89 2
|Захаренко Максим 56 2
|Браверман Анатолий 6 1
|Борисов Евгений 19 1
|Кузьмин Сергей 43 1
|Крутов Дмитрий 19 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Мелехин Иван 24 1
|Соколова Анастасия 12 1
|Шмелев Павел 18 1
|Колмычек Павел 17 1
|Осипов Сергей 42 1
|Карпов Алексей 24 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Нестеренко Алексей 4 1
|Мартынюк Александр 15 1
|Рыльцов Александр 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Рыбакова Любовь 17 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Куликовский Сергей 8 1
|Бокарев Тимофей 36 1
|Щербина Сергей 14 1
|Аксенов Евгений 20 1
|Саввин Антон 18 1
|Синяченко Андрей 10 1
|Габриэль Владимир 10 1
|Толь Елена 8 1
|Рыжонков Василий 7 1
|Корчагин Игорь 8 1
|Киселева Анастасия 6 1
|СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 1
|РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416029, в очереди разбора - 727528.
Создано именных указателей - 189842.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.