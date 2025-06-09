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Корчагин Игорь
УПОМИНАНИЯ
Корчагин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Хайретдинов Рустэм 83 2
|Мишустин Михаил 699 1
|Лямин Александр 74 1
|Киселёв Алексей 69 1
|Черкас Юрий 15 1
|Раевский Алексей 77 1
|Морозов Дмитрий 19 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Мелехин Иван 24 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Грязнов Евгений 2 1
|Орешников Алексей 1 1
|Тирский Дмитрий 4 1
|Путин Владимир 3250 1
|Кузнецов Павел 37 1
|Леонидов Сергей 9 1
|Петренко Сергей 25 1
|Милютин Дмитрий 1 1
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Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
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