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Корчагин Игорь


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0  в СКЗИ «ИВК Крипто» 1
13.08.2024 Госсектор России массово нанимает специалистов по ИБ 1
26.02.2024 В России хакер оставил без электричества 38 сел. Ему грозит восемь лет. Дело ведет ФСБ 1
18.07.2023 «Сравни» запускает бесплатный сервис для управления кредитной историей и личными финансами 1
02.04.2015 Большой vs малый бизнес: кто должен защищать компанию от DDoS-атак? 1
28.11.2014 Чего не хватает госпорталам? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Корчагин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

ИВК - Информационная внедренческая компания 190 4
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 146 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5045 1
Amazon Inc - Amazon.com 3051 1
Softline - Софтлайн 2999 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
Информзащита 791 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
Такском - Taxcom 242 1
Анкад - Ancud 48 1
SolidLab - СолидЛаб 22 1
Microsoft Corporation 24870 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
Сравни.ру - Sravni Tech 19 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1655 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 28 1
K2 - К2РУ - SourceCode 109 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7635 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 230 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 522 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5580 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2981 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4980 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4428 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 243 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 698 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29184 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3261 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6438 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16426 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2161 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2324 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 806 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2395 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2079 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 518 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 843 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2877 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 937 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16264 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3985 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12422 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7540 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2998 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11435 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3846 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7692 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21897 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14048 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30652 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8156 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4397 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11504 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4098 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4911 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13005 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24752 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8098 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1195 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  682 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6355 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2097 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2487 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5368 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5464 2
Microsoft Azure 1430 1
Google Cloud Platform - GCP 324 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 52 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4722 1
Google Dragonfly 31 1
Microsoft Windows PowerShell 203 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 22 1
FreePik 1150 1
InfoWatch Appercut Security 34 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1007 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 152 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 69 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 173 1
Актив - Рутокен - Центр управления Рутокен 4 1
Хайретдинов Рустэм 83 2
Мишустин Михаил 699 1
Лямин Александр 74 1
Киселёв Алексей 69 1
Черкас Юрий 15 1
Раевский Алексей 77 1
Морозов Дмитрий 19 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Мелехин Иван 24 1
Трифаленков Илья 17 1
Грязнов Евгений 2 1
Орешников Алексей 1 1
Тирский Дмитрий 4 1
Путин Владимир 3250 1
Кузнецов Павел 37 1
Леонидов Сергей 9 1
Петренко Сергей 25 1
Милютин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52621 2
Европа 24403 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4011 1
Европа Западная 1484 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7752 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 685 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17884 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 1
Россия - СФО - Новосибирск 4442 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2825 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1526 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3225 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2054 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1162 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 717 1
Турция - Турецкая республика 2422 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 331 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Устюженский район - Устюжна 9 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14174 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49338 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2905 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5607 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7970 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5031 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2397 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11272 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1607 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 638 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8004 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 950 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8246 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4253 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 421 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6880 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30283 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3394 1
Энергетика - Energy - Energetically 5256 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 708 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19291 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2573 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5955 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1384 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 226 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3210 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9172 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1024 1
Bloomberg 1324 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 315 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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