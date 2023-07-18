«Сравни» запускает бесплатный сервис для управления кредитной историей и личными финансами

Финансовый маркетплейс «Сравни» запустил новый бесплатный сервис для управления кредитной историей и личными финансами — «Кредитный рейтинг».

Главная задача сервиса — не просто показать пользователю его шанс на одобрение кредита, а дать полезные советы по улучшению и поддержанию кредитной истории на необходимом уровне, а также предоставить возможность защититься от мошенников.

Пользователи «Кредитного рейтинга» смогут:

– Отслеживать показатель кредитного рейтинга и его изменения. Кредитный рейтинг рассчитывается на основе кредитной истории — текущих и закрытых кредитов пользователя, а также позволяет оценить шансы на получение нового кредита.

– Понять свой «Финансовый потенциал». Смоделировать ситуацию по получению нового кредита. Например, узнать, какую сумму кредита можно получить, если отказаться от высокого лимита по кредитной карте.

– Получать советы о том, как исправить кредитную историю и повысить шансы на получение кредитов. Рекомендации сформированы на основании накопленного опыта аналитиков и экспертов «Сравни» и написаны простым языком. Они подскажут, какие действия пользователя положительно или отрицательно влияют на рейтинг.

– Защитить себя от мошенников и ошибок. Легко проверить отсутствие просрочек или ошибок в кредитной истории, чтобы быть уверенным, что мошенники не взяли кредит на имя пользователя.

– Видеть активные кредиты. Данные по кредитам обновляются онлайн раз в 30 дней, сервис доступен для пользователя бесплатно неограниченное количество раз за месяц.

«Наш новый сервис — настоящая революция на российском финансовом рынке. Он позволит людям понять, как правильно управлять своими кредитами и как привести в порядок личные финансы. Разрабатывая новый продукт, мы продумали разные ситуации, где может быть полезна наша экспертиза. При этом мы сделали сервис абсолютно бесплатным для всех», — отметил генеральный директор «Сравни» Сергей Леонидов.

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Сервис доступен для жителей из всех регионов России. Чтобы стать его пользователем, не нужно заполнять подробную анкету. Система автоматически подгружает все данные с помощью подтвержденной учетной записи в «Госуслугах».

«Новый продукт «Сравни» поможет лучше понять, как кредитная история влияет на сумму нового кредита и как увеличить шансы на его получение. А также контролировать отсутствие просрочек и следить, чтобы мошенники не взяли кредит на ваше имя», — сказал руководитель продукта Игорь Корчагин. «Мы уделили особое внимание тому, чтобы раскрыть клиенту информацию по его кредитной нагрузке. Мы провели исследование и поняли, что многие люди не знают, как, например, кредитная карта влияет на кредитную нагрузку и вероятность одобрения нового кредита».

Разработка нового продукта заняла у команды полгода. Чтобы обеспечить актуальные данные пользователей, «Сравни» использует данные нескольких бюро кредитных историй (БКИ). Это организации, которые согласно российскому законодательству обрабатывают и хранят данные по кредитным историям граждан. По этой причине в продукте хранится максимально подробная информация по кредитам для каждого пользователя. В будущем компания планирует увеличить количество БКИ для наиболее точной оценки кредитной нагрузки.

По данным «Сравни», в 2023 г. средний кредитный рейтинг россиян составил 602 балла. Среди городов-миллионников в 2023 г. на первом месте находится Санкт-Петербург со средним кредитным рейтингом в 610 балла, на втором – Нижний Новгород (600) и Краснодар (600), на третьем – Самара (598).

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В 2022 г. на первом месте находилась Москва с 636 баллами. В 2023 г. в Москве средний кредитный рейтинг снизился –– он находится на уровне 596 баллов, это четвертое место в общем рейтинге крупных городов. Минимальный кредитный рейтинг среди миллионников зафиксирован в Омске (561), Перми (585) и Новосибирске (586).

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«Сравни» — финансовый маркетплейс. Более 14 лет компания помогает пользователям экономить время и деньги благодаря сравнению страховых, банковских и образовательных продуктов.