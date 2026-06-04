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Мартынюк Александр

СОБЫТИЯ


04.06.2026 В ДНР построят первый дата-центр 1
19.11.2025 Огромный ЦОД в индустриальном центре России превращается в долгострой 1
22.10.2025 Железо и ПО для ИИ включат в реестр российского ПО Минцифры 1
Центры обработки данных 2022 1
15.11.2024 Т-банк построит собственную сеть дата-центров 1
27.02.2023 Евгений Вирцер -

Евгений Вирцер, «Свободные Технологии Инжиниринг»: Мы будем запускать 5-6 новых региональных ЦОД в год

 1
15.07.2022 Евгений Вирцер -

Тренд на автономность работы дата-центров становится все популярнее 

 1
18.01.2016 Александр Мартынюк стал директором по развитию проекта ЦОД «Омский» 1
29.07.2015 Таинственный инвестор вкладывает 12 млрд руб. в крупнейший коммерческий ЦОД Сибири 1
28.01.2014 Создание крупнейшего дата-центра России отменяется 1
09.08.2013 Лихорадка ЦОДостроительства еще не наступила 2
13.02.2013 Главный оценщик дата-центров открыл офис в России 1
07.10.2011 В России построен первый VIP ЦОД. ФОТО 1
28.04.2011 В Москве создается крупнейшая сеть ЦОДов на деньги США 1
14.01.2010 Создание ЦОД в России: типичные ошибки 1
31.05.2006 20 июня откроется конференция по инфраструктуре ЦОД 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Мартынюк Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10775 7
Ди Си Квадрат 9 6
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 39 4
МегаФон 10511 4
Крок - Croc 1926 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 299 3
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 82 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 45 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 17 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 2
Selectel - Селектел 510 2
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 186 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 451 2
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 407 1
Lampertz 16 1
Ланит Норд 3 1
Центр открытых разработок - OpenYard 87 1
Vertiv - KNÜRR GmbH - Knuerr - Кнур 5 1
МПО Классика 11 1
RC Group - RCG - РСи - Resources Cooperation Group 6 1
Ростех - Автоматика Концерн 1808 1
Yandex - Яндекс 9011 1
Восход ФГБУ НИИ 712 1
HP Inc. 5859 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 74 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9412 1
Schneider Electric 605 1
IXcellerate - Икселерейт 150 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 42 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 1
NVision Group - Энвижн Груп 697 1
Linx - Связь ВСД 162 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 46 1
АйТи 1498 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 45 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 220 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
3data - 3дата 101 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 5
Russia Partners - Раша Партнерс 33 2
ИТ-кластер Сибири НП 3 1
Siguler Guff & Company 5 1
МШЗМ - Московский шинный завод - Таганский шинный завод - шины Таганка 5 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1184 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3111 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1478 1
Северсталь ПАО - Severstal 612 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 37 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 139 1
Судебная власть - Judicial power 2466 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 967 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 1
Администрация Омска 25 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12593 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 13
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1312 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15715 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 5
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2982 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35413 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22608 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 103 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 3
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МегаФон ЦОД 6 2
HPE CFS - HPE Critical Facilities Services 9 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 10 1
FreePik 1752 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1311 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 48 1
Крок ЦОД Компрессор- 28 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 1
Вирцер Евгений 42 4
Буцик Дмитрий 2 2
Арестова Евгения 3 2
Ласый Александр 8 1
Баглюк Александр 1 1
Дорохина Юлия 44 1
Зайцев Сергей 25 1
Синяченко Андрей 10 1
Близнюк Станислав 21 1
Киселева Анастасия 6 1
Журавлев Вячеслав 2 1
Коник Леонид 16 1
Грачёв Юрий 2 1
Мишутина Анна 4 1
Вишняков Андрей 14 1
Кисилева Анастасия 1 1
Kudritzki Julian - Кудрицки Джулиан 1 1
Антин Игорь 2 1
Шастина Наталья 1 1
Деляева Алиса 1 1
Чернов Владимир 10 1
Шпаковский Павел 1 1
Муравьев Эдуард 1 1
Путин Владимир 3438 1
Цыганов Вячеслав 77 1
Мишустин Михаил 773 1
Греф Герман 480 1
Комиссаров Дмитрий 244 1
Солодовников Денис 108 1
Нащекин Алексей 118 1
Павлов Андрей 43 1
Григорьев Александр 23 1
Солодовников Алексей 20 1
Марголин Михаил 17 1
Луковников Михаил 20 1
Морозов Дмитрий 20 1
Шмелев Павел 18 1
Колмычек Павел 17 1
Рогов Илья 8 1
Гаврилов Виктор 7 1
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Английский язык 6978 1
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КДЦ - Консультативно-диагностический центр 15 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2081 1
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1982 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 489 1
Металлы - Медь - Copper 852 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 627 1
Импортозамещение - параллельный импорт 603 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1876 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1794 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2475 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 463 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 136 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 656 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 3
Ведомости 1410 2
Открытые системы ИД 176 1
N+1 - Издание 184 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1123 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2316 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 360 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3878 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 176 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 296 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 211 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 711 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 80 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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