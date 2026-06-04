Индексная книга (каталог) CNews*
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Мартынюк Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 17
Мартынюк Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Вирцер Евгений 42 4
|Буцик Дмитрий 2 2
|Арестова Евгения 3 2
|Ласый Александр 8 1
|Баглюк Александр 1 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Зайцев Сергей 25 1
|Синяченко Андрей 10 1
|Близнюк Станислав 21 1
|Киселева Анастасия 6 1
|Журавлев Вячеслав 2 1
|Коник Леонид 16 1
|Грачёв Юрий 2 1
|Мишутина Анна 4 1
|Вишняков Андрей 14 1
|Кисилева Анастасия 1 1
|Kudritzki Julian - Кудрицки Джулиан 1 1
|Антин Игорь 2 1
|Шастина Наталья 1 1
|Деляева Алиса 1 1
|Чернов Владимир 10 1
|Шпаковский Павел 1 1
|Муравьев Эдуард 1 1
|Путин Владимир 3438 1
|Цыганов Вячеслав 77 1
|Мишустин Михаил 773 1
|Греф Герман 480 1
|Комиссаров Дмитрий 244 1
|Солодовников Денис 108 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Павлов Андрей 43 1
|Григорьев Александр 23 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Марголин Михаил 17 1
|Луковников Михаил 20 1
|Морозов Дмитрий 20 1
|Шмелев Павел 18 1
|Колмычек Павел 17 1
|Рогов Илья 8 1
|Гаврилов Виктор 7 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 3
|Ведомости 1410 2
|Открытые системы ИД 176 1
|N+1 - Издание 184 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1123 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2316 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 360 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3878 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.