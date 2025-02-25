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ИТ-кластер Сибири НП

ИТ-кластер Сибири НП


25.02.2025 Представители бизнеса предложили смягчить уголовное преследование ИТ-предпринимателей в России 1
31.05.2022 Группа «Т1» вступила в АПКИТ 1
29.07.2015 Таинственный инвестор вкладывает 12 млрд руб. в крупнейший коммерческий ЦОД Сибири 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ИТ-кластер Сибири НП и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Иннотех 178 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 269 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Dell Systems - Деловые системы 53 1
Ростелеком 9750 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 313 1
Администрация Омска 24 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 671 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11119 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1074 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7687 1
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Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1075 1
Баглюк Александр 1 1
Мартынюк Александр 13 1
Деляева Алиса 1 1
Шастина Наталья 1 1
Арестова Евгения 3 1
Буцик Дмитрий 2 1
Князев Николай 5 1
Комлев Николай 98 1
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Россия - СФО - Омская область - Омск 1121 1
Россия - СФО - Омская область 678 1
Таджикистан - Республика 866 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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