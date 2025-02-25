ИТ-кластер Сибири НП
|25.02.2025
|Представители бизнеса предложили смягчить уголовное преследование ИТ-предпринимателей в России 1
|31.05.2022
|Группа «Т1» вступила в АПКИТ 1
|29.07.2015
|Таинственный инвестор вкладывает 12 млрд руб. в крупнейший коммерческий ЦОД Сибири 1
ИТ-кластер Сибири НП и организации, системы, технологии, персоны:
|Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1075 1
|Баглюк Александр 1 1
|Мартынюк Александр 13 1
|Деляева Алиса 1 1
|Шастина Наталья 1 1
|Арестова Евгения 3 1
|Буцик Дмитрий 2 1
|Князев Николай 5 1
|Комлев Николай 98 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145478 3
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 1
|Россия - СФО - Омская область - Омск 1121 1
|Россия - СФО - Омская область 678 1
|Таджикистан - Республика 866 1
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