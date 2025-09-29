Разделы

Рычков Александр


УПОМИНАНИЯ


29.09.2025 Гарантия точности: разработанная в МАИ методика сведет к минимуму ошибки в навигации самолетов 1
25.02.2025 Представители бизнеса предложили смягчить уголовное преследование ИТ-предпринимателей в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рычков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ИнфоТех 34 1
Yandex - Яндекс 8165 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13795 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4374 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 74 1
ИТ-кластер Сибири НП 3 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 354 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5692 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12599 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3483 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 716 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 721 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 770 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 340 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12169 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7862 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 463 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6679 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71045 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55533 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1784 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22152 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1069 1
Комлев Николай 108 1
Боярский Сергей 32 1
Бастрыкин Александр 25 1
Володин Вячеслав 94 1
Усков Юрий 14 1
Усков Владимир 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 153638 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 223 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 423 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7237 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8194 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6263 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8420 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1793 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3651 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2972 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6545 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7214 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31221 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11369 1
РИА Новости 966 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2087 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3679 1
