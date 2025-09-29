Гарантия точности: разработанная в МАИ методика сведет к минимуму ошибки в навигации самолетов

Инженеры кафедры 305 «Пилотажно-навигационные и информационно-измерительные комплексы» Московского авиационного института разработали комплексную методику, которая позволит повысить точность и надежность навигационных систем гражданских самолетов. Она основана на применении цифровых алгоритмов, которые выявляют отказы в работе бортовой навигационной техники, собирают и анализируют показатели датчиков, предоставляя пилоту достоверную информацию о положении летательного аппарата. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

В современных гражданских воздушных судах приоритетным источником определения координат является аппаратура спутниковой навигации. Однако в некоторых зонах, например над мегаполисами, могут возникать помехи. Для обеспечения навигации при отсутствии спутниковых сигналов применяются автономные системы, использующие данные бортовых датчиков – акселерометров, которые считывают линейное ускорение, и гироскопов, определяющих угловую скорость воздушного судна. Таких комплексов на самолетах, как правило, три, и все они идентичны друг другу. Это позволяет получить более точные данные и не сбиться с пути при поломке одного из них. Однако у таких решений есть недостатки. Из-за погрешностей, допускаемых датчиками, система накапливает ошибки и нуждается в частой перенастройке. Помимо этого, она может выйти из строя в самый неподходящий момент.

«Разработанная нами методика благодаря эффективным алгоритмам позволяет вовремя выявить поломку навигационных комплексов, помехи или существенное отклонение в показателях, а также при необходимости дополнительно подключить наземную радиоэлектронную систему, произвести анализ всех собранных данных и выдать пилоту средневзвешенные параметры», – сказал участник проекта, аспирант кафедры 305 МАИ Александр Рычков.

Схожие проекты реализуются в России и за рубежом, однако готовых решений на данный момент на рынке нет. Отличительная особенность разрабатываемых в МАИ алгоритмов состоит в том, что они способны обеспечить защиту навигационных систем от преднамеренных атак, которые могут привести к катастрофическим последствиям, при этом соответствуют строгим стандартам авиационной безопасности.

«Это очень важно, потому что просто создать защиту от помех недостаточно – она должна быть сертифицирована и соответствовать требованиям отрасли», – сказал Александр Рычков.

Проект находится на этапе испытаний и доработки. Для этого в МАИ создан стенд имитационного моделирования – виртуальный «полигон», который позволяет проверять эффективность методики при различных сценариях сбоев, ошибок и поломок. Завершить проект планируется в течение двух лет. Как отмечают разработчики, в дальнейшем методика может быть использована на любой движимой технике, будь то беспилотник, подводное судно или наземный робот.