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Усков Юрий



29.01.2025 Экономике России требуется около 100 тысяч программистов для разработки ИТ-продуктов 1
03.03.2017 Редактор iSpring Suite 8.7 ускорит создание электронных курсов 1
08.02.2016 iSpring предлагает коллекцию шаблонов eLearning Brothers для разработки материалов e-learning 1
02.02.2016 iSpring выпустила бизнес-версию облачного сервиса для e-learning 1
15.12.2015 iSpring выпустил новое Android-приложение для мобильного обучения 1
19.10.2015 Разработчики из Йошкар-Олы выпустили ПО для дистанционного обучения — конкурента Adobe 1
12.01.2011 Российские продукты iSpring приходят на российский рынок дистанционного образования 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Усков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 61 6
AT&T Inc 1679 1
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
HP Inc. 5688 1
Adobe Systems 1550 1
Google LLC 11788 1
Articulate 3 1
Blackboard 17 1
Boeing 1009 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
eLearning Brothers 1 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1744 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10098 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5667 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3859 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 207 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2901 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2479 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 536 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7581 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 1
Google Android устройства-девайсы 723 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1480 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2534 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 3
iSpring Suite 14 2
Google YouTube - Видеохостинг 2751 1
Apple iPad 3860 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7088 1
iSpring Cloud Business 2 1
iSpring Online 3 1
Google Android 14010 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Microsoft Office 3738 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2036 1
iSpring Learn 22 1
iSpring Presenter 1 1
iSpring Flip 1 1
iSpring TalkMaster 3 1
iSpring Pro - iSpring Professional 3 1
iSpring QuizMaker 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 210 2
Александрия 44 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
Земля - планета Солнечной системы 10379 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3115 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7611 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5759 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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