83% студентов института iSpring получили гранты на обучение

Институт iSpring, частный вуз нового поколения, выделил более 127 млн руб. на гранты студентам в 2023-2024 г. Грантовая программа института дает всем талантливым абитуриентам равные возможности на качественное образование вне зависимости от дохода семьи. В 2023-2024 гг. с грантовой поддержкой обучается 83% студентов. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Институт iSpring был основан в 2021 г. в Йошкар-Оле. Это частный ИТ-вуз, созданный российским предпринимателем и основателем международной ИТ-компании iSpring Юрием Усковым. Программа бакалавриата предусматривает обучение профессиям в области программирования, проектирования, дизайна и маркетинга цифрового продукта, также можно стать учителем информатики.

Любой абитуриент может претендовать на грант в размере 50, 80 или 100%. Размер компенсации выбирает сам соискатель. Однако институт может изменить размер гранта, учтя все аспекты ситуации абитуриента. В 2024 г. стоимость одного года обучения составит 670 тыс. руб. Соискатели, чья заявка будет одобрена, получат грант на весь срок обучения. Кроме того, после выпуска институт гарантирует трудоустройство по профессии в ИТ-компанию, которая принимала участие в грантовой поддержке студента. После обучения выпускник работает в компании, предоставившей грант.

«Сегодня поступающим доступны 20 из 48 мест на кафедрах программных систем и маркетинговых коммуникаций и 40 из 48 мест на кафедре информатики в образовании. Количество мест с грантовой поддержкой может быть увеличено», – сказала Малика Красильникова, руководитель службы отбора студентов и их трудоустройства Института iSpring.

Для участия в конкурсе на грант абитуриентам необходимо пройти пять этапов профориентации. Первый шаг – тестирование, затем соискатели пишут эссе и записывают видео-визитку, это позволяет специалистам Института оценить мышление, кругозор и ближе познакомиться с будущими студентами. На четвертом и пятом шагах абитуриенты получат профконсультацию и коуч-встречу с будущей командой. Так, они смогут легче определиться с дальнейшей профессией и познакомиться с преподавателями и ведущими сотрудниками института. Абитуриенты, которые прошли профориентацию и были рекомендованы институтом, могут подавать заявку на грант, знакомиться со своими будущими сокурсниками и участвовать в мероприятиях в Клубе будущего студента.

«Еще один важный момент – несмотря на то, что для поступления в институт ЕГЭ требуется, мы больше опираемся на персонализированный отбор. Дополнительные вступительные испытания помогают выявить талантливых абитуриентов, и дают возможность поступить в Институт ребятам из школ маленьких населенных пунктов», – сказала Малика Красильникова.

Программы бакалавриата института iSpring сформированы на основе многолетнего опыта разработки и продвижения первоклассных цифровых продуктов на глобальный рынок. На занятиях студенты проходят весь путь от разработки до продвижения цифровых продуктов на глобальный рынок. Обучение предусматривает глубокое погружение обучающихся в бизнес-контекст, помогает развивать лидерские качества и сформировать модель компетенций. Такой подход позволяет институту выпускать профессионалов, понимающих как устроены инновационные технологии и способных их создавать. Уже после первого курса студенты института работают в ИТ-проектах, решают реальные задачи, погружаясь в бизнес-среду. На втором курсе студенты становятся частью продуктовой команды. К третьему курсу обучающиеся выходят на хороший джуниорский уровень и относительно самостоятельно способны решать сложные задачи. По окончании института они становятся опытными профессионалами, быстро вырастают в ведущих специалистов и лидеров команд и занимают руководящие позиции в ведущих ИТ-компаниях.