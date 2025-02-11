Арестован основатель ИТ-компании в сфере образования iSpring

В Йошкар-Оле арестован основатель ряда проектов в сфере онлайн-образования и обучения ИТ-специалистов Юрий Усков. Его подозревают в мошенничестве при покупке муниципальных земель. Он считает дело политическим.



Подозрение в мошенничестве

В офисе EdTech-компании iSpring в Йошкар-Оле (столица Республики Марий Эл) прошли обыски. Задержан основатель iSpring Юрий Усков, сообщили представители компании в своем Telegram-канале.

Ускова подозревают, по словам источник Forbes в iSpring, в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК) в связи с покупкой его компанией на открытых торгах у муниципалитета в 2013 г. участка под строительство ИT-деревни. По версии следствия, покупка была совершена по заниженной цене.

Усков был задержан на 48 часов, обыски также прошли в его квартире.

iSpring — разработчик программных продуктов для корпоративного обучения, в том числе платформы для дистанционного обучения сотрудников (LMS). Штаб-квартира расположена в городе Йошкар-Ола. Клиенты компании находятся в 172 странах, среди них, по данным iSpring, предоставленным CNews в феврале 2024 г., – Sony, Metro, Bayer, Unilever, Siemens, Phillips, Сбербанк, «Раффайзен банк», МТС, «Мегафон», «Додо Пицца», «Лукойл», «Яндекс.Go» и др.

Версия причин задержания от самого Ускова

На видео, опубликованном в Telegram-канале iSpring, Усков заявил, что считает это «абсолютно политической ситуацией», связанной с тем, что он выступает против застройки рекреационной территории в городе.

«Я всегда максимально честно вел дела, правовых оснований для этого нет. Нам предъявляют, что мы где-то что-то нарушили при застройке нашего поселка корпоративного, думаю, это все придумано», — сказал Усков.

Он предположил, что его «закроют» и попросил помощи у общественности.

ИТ-миссия iSpring

Об истории создания iSpring в блоге на ее сайте в октябре 2015 г. Усков рассказал, что в 2001 г. с друзьями по вузу организовали компанию CPS Labs: «Мы разрабатывали продукты по заказу других компаний. У нас была небольшая команда крутых программистов, и мы хотели программировать». Позднее из CPS Labs выросли две компании: iSpring, начинавшая с зарубежного рынка, и TravelLine, которую основал друг Ускова Александр Галочкин.

В собственной ИТ-деревне iSpring к 2019 году, как писал тогда РБК, было построено семь домов для программистов. Компания заявляла, что продает землю сотрудникам по себестоимости и помогает со строительством.

В 2009 г. Усков открыл также школу «Инфосфера» для обучения детей робототехнике, программированию и информационным технологиям; В 2012 г. — Институт программных систем; еще через три года — лицей «Инфотех», где, кроме среднего образования, ученики получают профессиональные навыки по программированию, дизайну и маркетингу. В 2021 г. начал работу частный ИТ-вуз iSpring в Йошкар-Оле. В июле 2024 г., как писал «Коммерсант», компания планировала инвестировать в него 10 млрд руб.

Сейчас на сайте iSpring указано, что у нее 61 тыс. клиентов по всему миру. У компании есть миссия — «сделать Россию лидером мировой ИТ-индустрии».

«70% нашего дохода мы зарабатываем за рубежом, — сказал Усков в интервью Forbes в декабре 2024 г. — Выручка в 2023 г. была около трех млрд руб., в 2024 г. ожидаем около четырех млрд руб. При этом прибыль — около 40%».

По итогам II квартала 2023 г., по подсчетам Smart Ranking, iSpring занял второе место в сегменте «Разработчики и платформы» по размеру выручки — 1,2 млрд руб. (плюс 15,6% год к году).