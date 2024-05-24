Институт iSpring будет готовить учителей для экономики знаний

Институт iSpring открыл кафедру цифровых компетенций в образовании, где будет готовить студентов, выпуская учителей информатики нового формата – учителей-практиков. С первых курсов студенты кафедры работают в образовательных проектах в качестве ассистентов и осваивают многие методы наравне с состоявшимися педагогами. Благодаря этому выпускники смогут полноценно реализоваться в профессии, применяя самые передовые методы обучения программированию и робототехнике.

Институт гарантирует абитуриентам трудоустройство. Выпускники могут стать преподавателями в школах «Инфосфера», которая обучает детей 5-15 лет робототехнике, программированию и информационным технологиям, а также в лицее «Инфотех» и самом ИТ-вузе iSpring.

Современная скорость развития ИТ-отрасли требует, чтобы будущие педагоги сразу учились, используя последние модели техники и новейшие технологии. Поэтому, обучая студентов, Институт iSpring использует практико-ориентированный подход: уже с первого курса будущие учителя практикуются в ИТ-школе «Инфосфера» и лицее «Инфотех» под руководством опытных преподавателей.

Студентам института доступно все необходимое оборудование: 3D-принтеры, комплекты робототехники и квадрокоптеры, и зал для тренировок с ними. Вместе с наставниками они создают новые решения, с которыми потом могут поехать на соревнования или конференцию за счет института. Это дает возможность студентам получить не только теоретические знания, но и практическую подготовку. Школьники после обучения у учителей нового поколения смогут не только шаблонно работать с готовыми продуктами, но и будут понимать, как создаются такие продукты и в будущем смогут их самостоятельно разработать.

Также студенты изучают современные подходы в образовании на тренингах, помогают проводить детские мероприятия по робототехнике и работают в качестве ассистентов у известных педагогов, в том числе в школе М.П. Щетинина.

«В ближайшее время роль учителя станет крайне значимой – ведь мы переходим в эпоху экономики знаний. Поэтому мы уделяем особое внимание подготовке преподавателей: обучаем профессии, развиваем человеческий потенциал и лидерские качества студентов. Информацию можно найти в интернете легко. Гораздо важнее оказаться в поле действия преподавателя по призванию, который способен развивать личность всесторонне. После выпуска наши студенты способны не только преподавать, но и самостоятельно создавать учебные программы», — сказала Малика Красильникова, руководитель профориентации, отбора и трудоустройства студентов Института iSpring.

Институт iSpring был основан в 2021 г. в Йошкар-Оле. Это частный ИТ-вуз, созданный российским предпринимателем и основателем международной ИТ-компании iSpring Юрием Усковым. Программа бакалавриата предусматривает обучение профессиям в области программирования, проектирования, дизайна и маркетинга цифрового продукта, также можно стать учителем информатики. Стоимость одного года обучения в 2024 г. составит 670 тыс. руб. Всего в институте доступно 144 места в бакалавриате, 120 из которых предполагают грантовую поддержку. Сегодня в ИТ-вузе учатся студенты из 16 городов России, в том числе из Донецка.

Поступление в вуз — важный шаг, как и трудоустройство. В Институте iSpring отбирают студентов так же, как набирают команды в ИТ-компании. Перед подачей документов в ИТ-вуз абитуриентам необходимо пройти ряд предварительных испытаний, в частности, сдать профориентационный тест, написать эссе и посетить коуч-встречу с командой института. Это позволит поступающим легче определиться с дальнейшей профессией и познакомиться с преподавателями и ведущими сотрудниками института. После прохождения этапов и получения рекомендательного письма, они могут подать заявку на грант в размере 50, 80 или 100% стоимости обучения.

Помимо обучения профессии, команда института уделяет внимание развитию человеческого потенциала и формированию лидерских качеств студентов. Так, в институте на постоянной основе организуются спортивные мероприятия, походы, экскурсии, встречи с выдающимися профессионалами, учеными и предпринимателями. Также учащиеся могут посещать спецкурсы и элективы. Такой подход способствует формированию ценностей, привычек, картины мира и поведения будущих лидеров глобальной ИТ-индустрии.