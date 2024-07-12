Институт iSpring получил государственную аккредитацию образовательной программы

Первой аккредитованной государством специальностью в институте iSpring стала «Программная инженерия». На ней готовят инженеров-программистов с лидерским потенциалом, которые смогут создавать собственные успешные ИТ-продукты. В институте также обучают профессиям в области проектирования, дизайна и маркетинга цифрового продукта, преподавания информатики. В планах – получение государственной аккредитации по всем программам обучения. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Направление «Программная инженерия» предусматривает четыре года учебы и диплом бакалавра государственного образца. Такой диплом не только ценится работодателями в России и признается за рубежом, но и дает возможность продолжать образование: поступить в магистратуру и аспирантуру, а также получить отсрочку от армии.

В основе образовательных программ ИТ-вуза iSpring — собственный многолетний опыт разработки сложных ИТ-решений и подготовки высококлассных программистов. После первого курса студенты-программисты сразу приступают к работе в командах разработчиков и тестировщиков в международной компании iSpring, решая реальные задачи и погружаясь в бизнес-среду. На втором курсе они становятся частью продуктовой команды и способны самостоятельно разработать веб-приложение, где фронтенд написан на HTML, CSS, JavaScript, а бэкенд — на PHP. К третьему курсу студенты уже отличаются инженерной культурой и стилем программирования, а также могут самостоятельно решать сложные задачи. По окончании института они легко осваивают новые стеки разработки, быстро растут до ведущих специалистов и лидеров команд, занимают руководящие позиции в топовых ИТ-компаниях.

Кроме того, институт предоставляет возможность трудоустройства. Выпускники могут работать как в ИТ-компании iSpring, так и у партнеров вуза — российских ИТ-компаниях. Институт сам отбирает партнеров для стажировок и трудоустройства своих студентов, отдавая предпочтение перспективным компаниям-разработчикам со своим собственным продуктовым стеком.

«Прохождение государственной аккредитации — большой шаг для Института. Это знак соответствия самым высоким стандартам качества обучения по одной из сложнейших и самых востребованных сегодня ИТ-специальностей. Программы Института iSpring уникальны для российского рынка: нам удалось максимально сблизить теоретическую базу и практические навыки, совместив обучение с «прокачиванием» социальных навыков. Мы рады, что такой подход демонстрирует не только ценность для ИТ-отрасли, но и получил подтверждение в виде аккредитации нашей образовательной программы на государственном уровне», — сказала Малика Красильникова, руководитель профориентации, отбора и трудоустройства студентов института iSpring.

Институт iSpring был основан в 2021 г. в Йошкар-Оле. Это частный ИТ-вуз, созданный российским предпринимателем и основателем международной ИТ-компании iSpring Юрием Усковым. Программа бакалавриата предусматривает обучение профессиям в области программирования, проектирования, дизайна и маркетинга цифрового продукта, также можно стать учителем информатики. Стоимость одного года обучения в 2024/2025 г. составит 670 тыс. руб. Всего в институте доступно 144 места в бакалавриате, и на 120 из них предусмотрена грантовая поддержка от работодателей в размере 50, 80 или 100%. Сегодня в ИТ-вузе учатся студенты из 16 городов России, в том числе из Донецка.

Перед поступлением в ИТ-вуз абитуриенты проходят пять этапов профориентации. Такой подход помогает будущим студентам определить свои сильные стороны и подходящую профессию. Институт, в свою очередь, на основе результатов профориентации формирует сильное комьюнити единомышленников, в котором комфортно расти и развиваться, создавать командные проекты и воплощать творческие идеи.